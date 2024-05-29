29 мая 2024, 12:19

СДЭК начал выдавать посылки россиянам

Global Look Press
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Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК возобновил выдачу посылок клиентам спустя три дня после масштабного технического сбоя. Об этом 360.ru рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

«В данный момент открыты все ПВЗ, производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению», - сказал он.

Берггрен подчеркнул, что компания работает над полноценным восстановлением обслуживания.

«О причинах сбоя можно будет говорить после того, как инцидент будет закрыт», - добавил собеседник 360.ru.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки СДЭК произошел 26 мая. Была нарушена работа вычислительных мощностей , не работали сайт и приложение. Клиенты по всей России не могли ни получить, ни отправить посылки.

Только на четвертые сутки компания запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Предположительно, СДЭК стал жертвой вируса-шифровальщика. Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали уведомлений от СДЭК об возможной утечке персональных данных.

Паспорта Роскомнадзор Россия Утечки данных
29 мая 2024, 10:41
Стало известно, на что уходит большинство трат россиян перед летом
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Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование совместно с ЮKassa и выяснила, как российские пользователи готовятся к наступлению лета и на что они тратят деньги. Также специалисты проанализировали, какие темы набрали наибольшую популярность в последнее время.

Согласно исследованию, большая часть пользователей (62%) делают покупки к лету. Чаще всего они тратят деньги на новую одежду (20%) и отпуск (14%). Еще одной важной статьей расходов стал ремонт и благоустройство жилья (11%). Россияне также закупают в конце весны подарки к праздникам (11%) и увеличивают затраты на занятия спортом (9%).

Самыми популярным контентом перед летом стали материалы о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций на эту тему выросло на 89% по сравнению с началом весны.

Ранее россияне перечислили способы, как можно перед отпуском сэкономить на авиабилетах. Чтобы сберечь деньги, они покупают места в самолете по безбагажному тарифу или берут рейс с пересадками.

Исследования Отдых Интернет Россия Деньги
29 мая 2024, 09:46
СДЭК запустил сайт компании после масштабного сбоя
Global Look Press
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Компания СДЭК запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Платформа начала работать в ограниченном режиме.

«Дорогие клиенты! Наш сайт работает, но пока частично», - указали на сайте сервиса.

В СДЭК отметили, что специалисты продолжают устранять проблемы и занимаются восстановлением всех функций. Представители компании также поблагодарили клиентов за терпение и понимание.

Неполадки возникли 26 мая, в результате перестали работать сайт и приложение СДЭК. По данным сервиса, произошли нарушения в работе вычислительных мощностей.

Ранее «Ведомости» назвали возможную причину в сбоя сервиса СДЭК. По информации издания, сайт компании атаковала международная хакерская группа Head Mare , которая запустила в систему вирус-шифровальщик. В случае, если в Сеть утекли данные клиентов, компании придется в течение суток обратиться в Роскомнадзор. Ведомство заявило, что СДЭК не уведомлял о компрометации данных.

Интернет Работа Магазины Бизнес Хакеры
29 мая 2024, 09:01
Ливни и сильный ветер не помешали работе аэропорта в Сочи
Unsplash
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Международный аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме несмотря на сильные дожди и ветер. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«У нас все штатно», - информировал собеседник агентства.

Заявок от населения с жалобами на подтопления не поступало, добавили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Не было обращений и по поводу размытых дорог и оползней.

Сильные ливни прошли в Сочи в ночь на 29 мая. Осадки продолжились к утру.

Накануне синоптики прогнозировали непогоду: дождь с грозой и градом, ветер порывами до 20 метров в секунду, и не исключали подъема воды в реках с превышением «неблагоприятных отметок». Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Краснодарского края на 28 и 29 мая. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям Кубани порекомендовали по возможности оставаться дома и запретили совершать стоянки у русел рек, оставаться на ночлег и парковать транспортные средства на склонах. Во время сильного ветра нельзя находиться вблизи рекламных щитов, деревьев, ЛЭП и шатких конструкций.

На юге России уже начался купальный сезон.

Сочи Погода
29 мая 2024, 08:40
Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала года
РИА «Новости»
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В Москве ожидается самый жаркий день с начала 2024 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус со ссылкой на сайт «Метеовести.ру».

«Сегодня уходящий на юг и разрушающийся барический максимум обеспечит столицу еще одним солнечным и преимущественно сухим днем с ростом температуры выше июльских значений», - указал он.

В западной части региона местами пройдут короткие грозовые дожди. Днем воздух в Москве прогреется до 29 градусов. В Подмосковье столбик термометра поднимется до 30 градусов. Ветер ожидается южный в значениях от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет падать. Оно составит 748 миллиметров ртутного столба. Такое значение считается выше нормы.

В четверг в столичном регионе осадков не ожидается. Температура также составит 27... 29 градусов выше нуля.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд , купальный сезон в Москве может открыться в первую неделю лета. А 1 июня, по его словам, окажется самым жарким за последние 80 лет.

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