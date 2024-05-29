СДЭК начал выдавать посылки россиянам

«В данный момент открыты все ПВЗ, производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению», - сказал он.

Берггрен подчеркнул, что компания работает над полноценным восстановлением обслуживания.

«О причинах сбоя можно будет говорить после того, как инцидент будет закрыт», - добавил собеседник 360.ru.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки СДЭК произошел 26 мая. Была нарушена работа вычислительных мощностей , не работали сайт и приложение. Клиенты по всей России не могли ни получить, ни отправить посылки.

Только на четвертые сутки компания запустила свой сайт и устранила часть проблем, возникших из-за масштабного сбоя. Предположительно, СДЭК стал жертвой вируса-шифровальщика. Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали уведомлений от СДЭК об возможной утечке персональных данных.