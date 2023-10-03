Счетная палата России не увидела рисков неисполнения социальных обязательств бюджета

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Размер поддержки семей с детьми из бюджета в 2024 году вырастет по сравнению с текущим годом на 268 миллиардов рублей и превысит четыре триллиона рублей.

«Рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает», - подчеркнула Изотова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что доходы бюджета в следующем году существенно увеличатся. Это стало возможным за счет общего роста экономики страны.

Президент России Владимир Путин отметил, что федеральный бюджет на следующие три года должен гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед людьми.