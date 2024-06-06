06 июня 2024, 13:26

Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда

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Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня в жару внесли в Госдуму. Автором инициативы стал депутат Борис Чернышов. В интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума он рассказал, что исходил из строгих медицинских фактов.

Ранее Чернышов рассказал о падении качества школьного образования. По мнению депутата, в нынешних реалиях ЕГЭ не уравнивает возможности выпускников, а напротив создает больше проблем.

Чернышов подчеркнул, что нужно работать для людей. Тогда и сотрудники будут справляться со своими задачами лучше.

«А мы вместе будем создавать дополнительные продукты», - отметил он.

Депутат также выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми. В России, объяснил он, на девушках традиционно лежат домашние обязанности. После возвращения с работы они занимаются уборкой, готовкой и детьми. Поэтому так важно пойти на своеобразную уступку. Кроме того, отметил автор инициативы, по статистике, многие браки распадаются как раз из-за нехватки внимания со стороны одного из партнеров.

«Человек при высоких температурных режимах не может работать. Ухудшается его здоровье», - пояснил парламентарий.

Основной удар, когда человек в прямом смысле трудится в поте лица, приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам.

Законы Депутаты Россия Работа ПМЭФ-2024 Жара
06 июня 2024, 12:42
Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России
РИА «Новости»
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Уже в следующем году в России появится премия в сфере досуга и туризма. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума на сессии «Новый российский lifestyle: российское вино».

У премии будет несколько направлений - рестораны, гостиницы, виноделие, спорт. Результаты в каждой номинации отобразят в виде национального знака качества «Культово», а также в цифровом приложении «Компас365».

«Наши регионы с каждым годом становится все более привлекательными и комфортными для отдыха, появляется много новых проектов», - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Регионы России и бизнес в обязательном порядке должны обмениваться лучшими практиками. И новая премия поможет им в этом, заверила она.

Тестовую версию приложения «Компас365» запустили на сессии Петербургского форума «Новый российский lifestyle: российское вино».

Туризм Россия Бизнес Вино ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 11:20
«Про новости мира». Как телеканал 360.ru изменился за 10 лет работы
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Телеканал 360.ru значительно изменился за 10 лет работы. Теперь он вещает не только про Подмосковье, но и показывает мировые новости. Об этом дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал журналистке Елене Кононовой на полях ПМЭФ.

Дизайнер также поговорил с 360.ru о нейросетях, дизайне, патриотизме. В частности, он упомянул: чтобы воспитывать в детях любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России.

Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Традиционно он собирал на одной площадке представителей зарубежного и российского бизнеса. На мероприятии заключают соглашения и договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы, проводят дискуссии и круглые столы.

«Телеканал 360.ru вырос из просто подмосковного и стал каналом про новости мира. Плюс он ушел из просто „телека“ в „мобилу“, и этот круглосуточный эфир работает на нашем „Потокусе“. И это круто», - заявил Лебедев.

Сайт канала перешел на новый домен 360.ru , а на площадках изменилось не только оформление, но и концепция.

Журналистика Блогеры Россия Бизнес Телевидение ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 11:03
«Кадровый голод». Лебедев — о возможностях для дизайнеров на российском рынке
Телеканал «360»
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Россия — страна возможностей для дизайнеров. Конкуренции практически нет, а задач стоит огромное количество. Это очень хорошая среда, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в интервью журналистке 360.ru Елене Кононовой на полях Петербургского международного экономического форума.

«В индустрии огромный кадровый голод. Есть ребята, которые переживают из-за нейросетей, будто они отнимут работу. Ни у кого работу не заберут, ее станет еще больше», - заявил он.

Лебедев поделился, что сейчас никто не сможет назвать второго после него известного дизайнера в стране.

«Поляна открыта, можно делать что угодно <…> На тысячу человек есть еще места, и будет хорошая оплачиваемая работа. Правда, дизайнеры не такие богатые, как думают [многие], но славу обрести можно», - добавил он.

Уровень дизайна в России растет, отметил Лебедев. Существуют компании, которые выполняют дизайн-задачи в прикладных областях, например, работают с банковскими приложениями. В Европе и США эта сфера развита гораздо хуже.

«В стране есть другая проблема - не хватает людей. <…> Американцы внаглую забирают людей со всего мира, там скучно и уныло. А у нас весело. Надо открыться миру. У нас и девушки красивые, и территорий много, хочешь гектар - вот тебе гектар. Страна резиновая, еще миллиард можно заселить смело. Это должен быть процесс притока иностранцев. Конечно, не надо брать просто людей, нужна компетенция», - заключил он.

США Блогеры Европа Россия Работа Чиновники ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:19
«У нас огромная проблема с пиаром». Лебедев объяснил, как воспитывать в детях любовь к стране
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Чтобы воспитывать в детях и подростках любовь к своей стране, надо правильно доносить до них, какие возможности есть в России. Пока что в обществе есть большая проблема с пиаром. Такое мнение в интервью 360.ru на полях ПМЭФ выразил дизайнер Артемий Лебедев.

«Надо на уроках о главном рассказывать о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема - это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране», - подчеркнул он.

Ничего выдумывать при этом не надо, продолжил Лебедев, задача - донести правду в таком ключе, чтобы это было понятно и вдохновляло.

«Это же не надо изобретать, надо просто рассказать правду, просто найти угол обзора, с которого будет понятно, в чем прикол», - пояснил дизайнер.

Отдельно он отметил, что сейчас в стране нет идеологии, пропаганды, этого стесняются. А у россиян есть в менталитете, например, уважение к имени и фамилии - раньше ими называли и самолеты, улицы. Все знали, кто в космос полетел, кто что-то изобрел и чего-то добился.

«А теперь нет, когда это появится снова - люди будут ради этого стараться», - заключил собеседник 360.ru.

ПМЭФ-2024

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