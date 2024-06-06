Счастливый человек и работает лучше. Почему так важные адекватные условия труда

Ранее Чернышов рассказал о падении качества школьного образования. По мнению депутата, в нынешних реалиях ЕГЭ не уравнивает возможности выпускников, а напротив создает больше проблем.

Чернышов подчеркнул, что нужно работать для людей. Тогда и сотрудники будут справляться со своими задачами лучше.

«А мы вместе будем создавать дополнительные продукты», - отметил он.

Депутат также выступает за сокращения рабочего дня для женщин с двумя и более детьми. В России, объяснил он, на девушках традиционно лежат домашние обязанности. После возвращения с работы они занимаются уборкой, готовкой и детьми. Поэтому так важно пойти на своеобразную уступку. Кроме того, отметил автор инициативы, по статистике, многие браки распадаются как раз из-за нехватки внимания со стороны одного из партнеров.

«Человек при высоких температурных режимах не может работать. Ухудшается его здоровье», - пояснил парламентарий.

Основной удар, когда человек в прямом смысле трудится в поте лица, приходится по сердечно-сосудистой и эндокринной системам.