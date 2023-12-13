Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» для умного дома

Подавляющее большинство россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение», выступили за выдвижение действующего президента России Владимира Путина на новый срок. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила управляющий директор проектов организации Лариса Паутова.

Она пояснила, что исследование провели в конце октября - начале ноября. В опросе приняли участие 6100 респондентов, из которых 70% высказались за то, чтобы действующий глава государства выставил свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

За то, что Путину пора уйти с поста президента, но занять другой пост в руководстве страны, проголосовали 15% опрошенных. Прекращения политической деятельности президента захотели 8%, еще 7% не смогли выбрать из предложенных ответов.

На вопросы о том, какие чувства у них вызывает Владимир Путин в последнее время, большая часть участников исследования (44%) назвала доверие. На втором по популярности месте (39%) оказалась надежда и на третьем (31%) - спокойствие и уверенность в будущем.

Негативные эмоции в виде беспокойства, разочарования и недоверие выбрали 11, семь и шесть процентов респондентов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Эту дату утвердил на заседании в четверг, 7 декабря, Совет Федерации. С сегодняшнего дня все желающие выставить свою кандидатуру на голосование смогут об этом объявить официально.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на ближайшем заседании поднимет вопросы о проведении президентских выборов в течение трех дней , а также об использовании в регионах системы дистанционного электронного голосования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем выдвижении. Он предложил дождаться официального заявления и пообещал после дать развернутый комментарий.