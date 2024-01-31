31 января 2024, 14:00

Сборные России и Сербии сыграют товарищеский матч в Москве

Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Сборная России по футболу сыграет в Москве товарищеский матч со сборной Сербии. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале российской национальной команды.

Игра состоится меньше чем через два месяца. Матч назначили на 21 марта. Он пройдет на стадионе «Динамо».

«Ждем дружеской встречи с братьями», - написали в пресс-службе команды.

По информации РИА «Новости», на игру прибудут популярные сербские музыканты, экс-игроки сборной Сербии и первая ракетка мира Новак Джокович.

Перед Новым годом актер из нашумевшего сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников попросился у Валерия Карпина в сборную России. Известный по роли Ералаша артист разместил видеообращение в своих социальных сетях. Главный тренер согласился принять артиста в команду, но только к «реальным пацанам», а не «чушпанам».

Футбол Москва
31 января 2024, 14:28
Стартовал прием заявок на участие в Московском туристическом хакатоне
РИА «Новости»
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Начался прием заявок на участие в четвертом Московском туристическом хакатоне. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Соревнование проведут в два этапа: заочный - 23–24 марта и очный - 6–7 апреля», - уточнила заммэра.

К событию смогут присоединиться профессионалы IT-сферы, специалисты по маркетингу и аналитики. Прием заявок будет открыт до 11 марта на платформе «Russpass. Бизнес». К конкурсу допустят как готовые команды (от трех до пяти человек), так и индивидуальных участников, которых объединят в команды позже.

В рамках онлайн-этапа соревнования, в котором примут участие максимум 80 команд, участникам предстоит за два дня разработать и представить экспертам инновационные решения в сфере гостиничного бронирования, навигации и организации путешествий. Призовой фонд хакатона составит 7,5 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что дизайнеры подали свыше тысячи заявок на участие в Московской неделе моды. Количество кандидатов выросло на 20%.

конкурсы Технологии Москва Наталья Сергунина
31 января 2024, 14:24
Закон о конфискации назвали средством борьбы с негодяями и предателями
РИА «Новости»
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Принятый Госдумой законопроект о конфискации имущества и лишении званий за преступления против национальной безопасности и недостоверные сведения о российской армии направлен против уехавших из страны негодяев и предателей. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Видео с его выступлением опубликовало РИА «Новости».

Володин подчеркнул, что россияне требовали ввести наказание для тех, кто сегодня поливает грязью солдат и офицеров, находящихся на передовой, а также перечисляет заработанные в России деньги в пользу Украины.

«Этим людям сделали все, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды и имущество. Сегодня они эти средства используют для того, чтобы нагадить стране», - заявил спикер Госдумы.

Он добавил, что о принятии законопроекта для привлечения к ответственности негодяев и предателей давно просили россияне. Теперь всех нарушителей можно привлекать к ответственности и лишать их имущества и званий.

Законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки против армии прошел второе и третье чтение в Госдуме в среду, 31 января. Документ разрешит судьям изымать у обвиняемых в том числе по делам о национальной безопасности вещи и средства, которые использовались для совершения корыстного преступления.

Законы Госдума РФ Преступления Россия
31 января 2024, 14:21
Фейки о стрельбе в школе Калужской области назвали работой украинских спецслужб
РИА «Новости»
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Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах — фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в анонимных пабликах начали рассылать информацию якобы о стрельбе в школах Калуги.

«Вчера в тех же группах распространяли ложь о планах нападения. Это все работа украинских спецслужб», - указал он.

По его словам, ничего подобного в школах Калуги не происходит. Учебные заведения в безопасности. Губернатор призвал проверять информацию и доверять только официальным источникам.

«Не помогайте нашим врагам распространять фейки», - подчеркнул он.

Также информацию о стрельбе в школах Калуги опровергли в региональном управлении МВД России.

«Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности», - уточнили в ведомстве.

Полиция также призвала россиян доверять информации из официальных источников.

Как сообщил «Подъем» , в Сети появился ролик якобы из класса одной из школы Калуги, на котором слышны громкие звуки и крики. На видео ребенок спрятался за стулом, на котором висел портфель. На фоне слышны звуки, напоминающие выстрелы.

Появившаяся в Сети информация о стрельбе в калужских школах - фейки, которые распространяют украинские спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Дети Стрельба Школы Полиция
31 января 2024, 12:15
Скрытность, розыгрыш или слежка? Зачем россияне заводят фейковые аккаунты в Сети
Unsplash
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Чуть более 10% россиян (14%) признались, что используют фейковые аккаунты в Сети. Данные об этом привело социологическое агентство «Вебер». Исследование провело АНО «Диалог Регионы».

Респондентами опроса стали 1500 россиян старше 18 лет. В рамках исследования специалисты использовали метод River Sampling.

Зачем заводят фейковые аккаунты По итогам оказалось, что фейковые аккаунты в Сети используют 14% участников опроса. При этом 37% из них пояснили, что заводят такие страницы из-за желания скрыть свою личность, включая ФИО и иные персональные данные, 15% используют их для работы, столько же респондентов - для наблюдения за жизнью людей, у которых они с основного аккаунта заблокированы.

Еще 8% пояснили, что регистрируют подобные аккаунты, чтобы разыграть своих друзей, а 5% - чтобы следить за жизнью бывшего партнера или супруга.

Респонденты признались, что считают свое поведение в Сети достаточно скрытным. О своей жизни в интернете могут поверхностно рассказать 35% опрошенных, 32% заявили, что не готовы делиться абсолютно ничем. Большинство участников исследования (75%) также указали, что никогда не рассказывают в сети о своих личных проблемах, трагедиях или переживаниях.

Боязнь мошенников При этом, как уточнил «Вебер», даже минимальное количество открытой информации в профиле не спасает пользователей от риска подвергнуться атаке мошенников.

Данные исследования показали, что 69% респондентов сталкивались с ситуацией, когда злоумышленники взламывали аккаунты их знакомых и под ложными предлогами просили переводить им деньги.

Жертвами таких уловок стали 7% опрошенных. А еще более трети (36%) респондентов поделились, что их профили в соцсетях взламывали хотя бы раз.

Что делать с аккаунтом после смерти человека Ответили участники и на вопрос, что должно происходить с аккаунтом человека в Сети после его смерти. По мнению 40% опрошенных, такие профили надо удалять.

Чуть более трети (33%) заявили, что на таких страницах надо делать пометку, что этого пользователя больше нет в живых, 9% убеждены, что страницу нужно передать его родственникам, а 7% выступили за то, чтобы после смерти человека профиль оставался тем же, что и при жизни.

Какие знакомства в Сети одобряют? Еще одной темой стали знакомства в Сети. Отношение к ним, как выяснилось, зависит от формата.

Более половины (57%) респондентов указали, что к дружеским знакомствам относятся положительно, 48% - к деловым, а вот к романтические знакомства нормально оценивают только 30% участников исследования.

Опросы Соцсети

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