Сбои возникли в работе приложения Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка могли заметить сбои при работе мобильного приложения кредитной организации при входе в него. В этом убедился 360.ru.
В самом приложении указана информация, что специалисты уже работают над устранением проблемы.
РИА «Новости» уточнило, что отправило запрос в банк о возникших неполадках, но ответа пока что не получило.
В апреле Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области и попросил приостановить корпоративные права кипрских компаний Alfastrakhovanie Holdings Limited и ABH Financial Ltd в отношении структур, контролирующих «АльфаСтрахование» и Альфа-банк.
В ведомстве отмечали, что из-за западных санкций владельцы ООО «ЮНС-Холдинг» и «АБ Холдинг» совершают действия, которые негативно отражаются на работе банка и страховщика. Кабмин включил эти организации в реестр экономических значимых.