Сбои возникли в работе приложения Альфа-банка

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В самом приложении указана информация, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

РИА «Новости» уточнило, что отправило запрос в банк о возникших неполадках, но ответа пока что не получило.

В апреле Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области и попросил приостановить корпоративные права кипрских компаний Alfastrakhovanie Holdings Limited и ABH Financial Ltd в отношении структур, контролирующих «АльфаСтрахование» и Альфа-банк.

В ведомстве отмечали, что из-за западных санкций владельцы ООО «ЮНС-Холдинг» и «АБ Холдинг» совершают действия, которые негативно отражаются на работе банка и страховщика. Кабмин включил эти организации в реестр экономических значимых.