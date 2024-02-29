Сбежавший из России внук Пугачевой раскрыл источник доходов

По словам артиста, он активно занимался съемкой и продюсированием музыкальных клипов, применяя знания, полученные во время учебы в университете. Теперь же он снова обратил свое внимание на музыку.

Пресняков объявил, что 8 марта проведет концерт в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, где он живет вместе со своей женой, Аленой Красновой. По словам музыканта, он сыграет хиты 2000-х в новом звучании.

За свое выступление артист рассчитывает получить определенный гонорар. При этом платить за вход будут исключительно мужчины, женщины попадут на концерт бесплатно - в честь Международного женского дня. Цена билетов на выступление артиста колеблется от 40 до 50 долларов (около 3600-4600 рублей).

Ранее стало известно, что блогер Юрий Дудь* может лишиться 70% дохода из-за нового закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей.

*Признан иноагентом на территории России.