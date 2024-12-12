Сбежавший из России иноагент Рудой запланировал концерт в Москве

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По данным этой организации, Рудой намерен выступить в российской столице в субботу, 14 декабря. Точное место проведения мероприятия организаторы не разглашали.

Российские общественники адресовали письмо с просьбой отреагировать на информацию о концерте Рудого в ФСБ и генеральному прокурору Игорю Краснову. В документе указано, что мероприятие иноагента представляет серьезную угрозу национальной безопасности России.

Представители «Зова народа» отметили, что собранные от концерта средства его устроители намерены направить в фонд поддержки заключенных. Среди таковых, пишут составители документа, находятся «поджигатели и диверсанты, виновные в террористических актах, таких как попытка подрыва ТЭЦ-2 в Тюмени».

Российский Минюст признал Рудого иностранным агентом в 2023 году. Годом ранее полиция проводила у блогера обыски.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

** признан в России иностранным агентом.