12 декабря 2024, 05:45

Сбежавший из России иноагент Рудой запланировал концерт в Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Иностранный агент и бывший помощник признанного в России террористом и экстремистом Ильи Пономарева* Андрей Рудой** планирует концерт в Москве. Письмо общественного движения «Зов народа» с требованием не дать состояться этому мероприятию появилось в распоряжении 360.ru.

По данным этой организации, Рудой намерен выступить в российской столице в субботу, 14 декабря. Точное место проведения мероприятия организаторы не разглашали.

Российские общественники адресовали письмо с просьбой отреагировать на информацию о концерте Рудого в ФСБ и генеральному прокурору Игорю Краснову. В документе указано, что мероприятие иноагента представляет серьезную угрозу национальной безопасности России.

Представители «Зова народа» отметили, что собранные от концерта средства его устроители намерены направить в фонд поддержки заключенных. Среди таковых, пишут составители документа, находятся «поджигатели и диверсанты, виновные в террористических актах, таких как попытка подрыва ТЭЦ-2 в Тюмени».

Российский Минюст признал Рудого иностранным агентом в 2023 году. Годом ранее полиция проводила у блогера обыски.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

** признан в России иностранным агентом.

Концерты ФСБ Россия Иноагенты Москва
12 декабря 2024, 03:33
Пенсии вырастут уже с января. Какие выплаты ожидают россиян и кому они положены
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2025 года россиян ждет повышение пенсий и новые надбавки. Индексация затронет не только возрастные выплаты, но и пенсии по инвалидности, а также по случаю потери кормильца, напомнил Life.

Традиционная индексация пенсий стартует уже 1 января 2025 года. Коэффициент повышения составит 7,3%. Примечательно, что страховые пенсии работающих пенсионеров теперь также будут ежегодно увеличиваться.

Кроме того, в силу вступят изменения в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, касающиеся пенсионного обеспечения. Эти изменения обеспечат дополнительную выплату в размере 1200 рублей людям старше 80 лет и инвалидам I группы. Выплату на уход будут назначать автоматически и ежегодно индексировать вместе с пенсией.

Что в регионах? Важным нововведением стала возможность региональных властей самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки пенсионеров. Это позволит увеличивать пенсии и социальные выплаты в пределах местных бюджетов.

Размеры таких прибавок уже известны. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет до 25 850 рублей, а социальные выплаты увеличатся на 5,5%. Надбавки полагаются и жителям старше 100 лет, и юбилярам супружеской жизни.

В регионах также ожидается рост прожиточного минимума, что отразится на социальных выплатах. В Московской области показатель увеличится до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге - до 16 623 рублей, а в Пермском крае - до 14 030 рублей.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента поднимется до 142,76 рубля.

Ранее о грядущей индексации пенсий напомнила россиянам депутат Бессараб. В следующем году все такие выплаты в России проиндексируют на 14,75%.

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России
12 декабря 2024, 02:05
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перевозчики доставили главную елку страны в Москву из Можайского городского округа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснила Ирина Волк, елку уже готовят к установке на Соборной площади московского Кремля. Дерево доставлял специальный автопоезд, его сопровождали сотрудники Государственной автоинспекции.

Вскоре главный символ Нового года также украсят, добавила Ирина Волк.

Новый год - лучшее время для того, чтобы под бой курантов загадать самые сокровенные желания.

Астролог Елена Кузнецова ранее рассказала 360.ru, какие ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы все мечты сбылись. Помимо всем известного поджигания бумажки с написанным на ней желанием, в этом году популярен другой метод. Нужно повесить на елку игрушку или предмет, который символизирует заветную мечту. Например, если человек мечтает улучшить финансовое положение, то новогоднее дерево можно украсить деньгами: купюрами и монетками.

Праздники Новый год Москва
11 декабря 2024, 23:16
МИД порекомендовал россиянам серьезно обдумать поездки за рубеж
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МИД России предупредил граждан страны о возможных рисках при планировании зарубежных поездок, связанных с задержаниями по запросам США и стран ЕС. Соответствующий комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой опубликовали на официальном сайте ведомства.

В документе отмечено, что поездки в США и страны Запада частным образом чреваты серьезными рисками. По словам Марии Захаровой, в последнее время часто практикуется схема с выманиванием за границу граждан России, к которым у американских властей есть какие-либо претензии.

«Настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства», - резюмировала Мария Захарова.

Ранее МИД предупредил о риске роста военной конфронтации между Россией и США.

США Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
11 декабря 2024, 15:58
Медведев рассекретил свой ритуал бодрости по утрам и после долгих перелетов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что помогает ему взбодриться утром или после долгих перелетов. Политик поделился этим на встрече с журналистами в Пекине, сообщил ТАСС.

«Хорошие ритуалы начинаются, конечно, с чашки хорошего зеленого чая с утра. Это то, что помогает взбодриться, даже несмотря на джетлаг, который присутствует у людей из Москвы», - ответил Медведев на вопрос о любимых китайских блюдах, местах или ритуалах.

Зампред СБ прибыл в Пекин с двухдневным визитом 10 декабря. Ожидается, что он проведет ряд встреч с высшим руководством Китая.

Это уже не первый визит Медведева в Китай. В частности, политик посещал страну в декабре 2022 года. Тогда они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждали стратегическое партнерство Москвы и Пекина.

Дмитрий Медведев Россия Китай Москва

Новости по теме