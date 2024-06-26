Сбежавшая от талибов феминистка Кобра Хассани вернулась в Афганистан

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», - сказала адвокат Мария Беляева.

Информацию коллеги подтвердила Елена Фадеева. По ее словам, Хассани устала выжидать в России и решила вернуться в Афганистан, несмотря на угрозу смертной казни - до госпереворота она получила высшее образование , работала на телевидении и выступала против «Талибана»*.

В феврале Кировский районный суд постановил освободить Хассани из центра для нелегалов в Красном Селе и отменить решение о депортации. Женщину обвиняли в нарушении миграционного законодательства, и она отбыла назначенный срок в СИЗО. Однако гражданке Афганистана отказали в убежище, уехать в другие страны она не могла до получения решения суда на ее родном языке.

В 2021 году талибы* пришли к власти в Афганистане.

«Известия» сообщили, что они запретили женщинам получать высшее образование.

* «Талибан», талибы - террористическая организация, запрещенная в России.