26 июня 2024, 13:09

Сбежавшая от талибов феминистка Кобра Хассани вернулась в Афганистан

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Задержанная в России при попытке незаконно перебраться в Евросоюз афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани вернулась в Кабул, не получив убежища. Ее адвокаты сообщили об этом «Фонтанке».

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», - сказала адвокат Мария Беляева.

Информацию коллеги подтвердила Елена Фадеева. По ее словам, Хассани устала выжидать в России и решила вернуться в Афганистан, несмотря на угрозу смертной казни - до госпереворота она получила высшее образование , работала на телевидении и выступала против «Талибана»*.

В феврале Кировский районный суд постановил освободить Хассани из центра для нелегалов в Красном Селе и отменить решение о депортации. Женщину обвиняли в нарушении миграционного законодательства, и она отбыла назначенный срок в СИЗО. Однако гражданке Афганистана отказали в убежище, уехать в другие страны она не могла до получения решения суда на ее родном языке.

В 2021 году талибы* пришли к власти в Афганистане.

«Известия» сообщили, что они запретили женщинам получать высшее образование.

* «Талибан», талибы - террористическая организация, запрещенная в России.

Афганистан Санкт-Петербург Суд Мигранты Журналистика Россия Беженцы
26 июня 2024, 13:00
Зюганова в 80-летний юбилей удостоили звания Героя Труда
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Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда. Указ подписал президент Владимир Путин.

Политика удостоили почетным званием за заслуги в развитии российской государственности и становлении гражданского общества, а также за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Зюганову 26 июня исполнилось 80 лет. Он возглавляет российскую компартию с 1993 года. Политик имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также ордена «Знак Почета» и Александра Невского.

Ранее Путин наградил коллектив национального медико-хирургического центра имени Пирогова орденом «За доблестный труд».

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову присвоили звания Героя Труда.

Указ подписал президент Владимир Путин.

Владимир Путин КПРФ
26 июня 2024, 10:14
Правительство продлило налоговые льготы на авиаперевозки
Unsplash
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Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят еще на три года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость сейчас действует на перевозку пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. Для перевозок через воздушные гавани Москвы ставка НДС составляет 10%, указали в пресс-службе.

Льготы действуют до 1 января 2025 года. Чтобы продлить их до 2028 года, потребуется ввести изменения в Налоговый кодекс.

Ранее Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году составит более 22 тысяч рублей в месяц. По его словам, для структурной перестройки экономики этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых граждан. Председатель правительства добавил, что к 2030 МРОТ достигнет отметки в 35 тысяч рублей.

Льготы Крым Налоги Севастополь Михаил Мишустин Москва
26 июня 2024, 08:31
Минобороны подало иск на 38 млн рублей к заводу по делу Шамарина
Пресс-служба Минобороны
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Минобороны подало в суд на пермский телефонный завод «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника Главного управления связи ВС генерала Вадима Шамарина. Иск на 38,8 миллиона рублей поступил в Арбитражный суд Москвы, сообщил ТАСС.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии искового заявления к ответчику ОАО ПТЗ „Телта“ о взыскании денежных средств в размере 38,784 миллиона рублей», - указано в документе, который поступил в распоряжение агентства.

Исковое заявление Минобороны приняли, по делу возбудили производство. По данным следствия, генеральный директор и главбух пермской компании с апреля 2016 года по октябрь прошлого передал Шамарину 36 миллионов рублей за наращивание объемов поставляемой продукции по госконтрактам для нужд оборонного ведомства и общее покровительство.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России арестовали в мае. Во время одного из заседаний Шамарин сообщил, что готов полностью сотрудничать со следствием.

Суд Коррупция Заводы Москва
26 июня 2024, 04:37
Диетолог рассказал о страшных последствиях частого употребления пива
РИА «Новости»
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Увеличение талии и новые килограммы часто появляются у тех, кто пьет много пива. Об этом заявила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с РИА «Новости».

«Частое употребление большого количества пива может привести к значительной прибавке веса. „Пивной живот“ - это распространенный термин для описания человека, у которого есть лишний вес вокруг талии», - сказала эксперт.

Кроме того, большое количество хмельного напитка вызывает болезни печени, цирроз и алкогольную зависимость. Также постоянное употребление пива уменьшает продолжительность жизни.

По словам врача, если от любимого напитка трудно отказаться, то его можно заменить на безалкогольное пиво. В нем содержится 0,5% алкоголя, такое же количество есть в спелых бананах, кефире или соевом соусе.

Ранее диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании заявил, что сладкий сидр и крепкое пиво содержат больше всего калорий по сравнению с другими напитками такого рода. Он отметил, что избыток калорий в «жидком» виде такой же вредный, как и в «твердом».

Врачи Алкоголь Пиво Диеты

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