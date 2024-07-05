Сбежала с короной. На конкурсе «Мисс Москва» разразился скандал

Во время награждения ведущая сообщила, что номинации были перепутаны и «Красой Москвы» стала Снежана Вилкова. Однако на сцену вышла «Московская красавица» Елизавета Могер и отдала свою награду вместо Снежаны Недильской, по ошибке получившей две короны.

«Вот только брюнетка уже дала деру вместе с короной. И вместо нее зачем-то вышла другая финалистка - сняла с себя ленту, сняла бриллиантовый венец», - написала Мартынова.

Девушка даже успела похвастаться наградами на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Сегодня одни чудеса, у меня две номинации и две короны. Мечта сбылась, гештальт закрыт», - поделилась Недильская.

Чтобы разобраться в путанице на сцену вышла генеральный директор конкурсов «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна Андреева-Фальк.

«Так бывало и на „Мисс Вселенной“ - когда вручили корону не той участнице. А у нас три Снежаны. „Московская красавица“ у нас Елизавета Могер, а „Краса Москвы“ - Снежана Вилкова. А Снежана Недильская - „Мисс Совершенство“. Так бывает - мы же не роботы», - объяснила она.

При этом победительницей конкурса объявили 20-летнюю Лилиану Булатову. Ей удалось обойти в борьбе за главную корону 44 конкуренток.

Ранее стало известно, что «Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны. У девушки забрали титул из-за невыполнения обязательств.

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На 29-м конкурсе красоты и талантов «Мисс Москва - 2024» корону по ошибке вручили не той финалистке. К моменту, когда организаторы разобрались в путанице, обладательница приза успела сбежать с церемонии, рассказала журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале.