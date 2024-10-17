Сберечь нервы, время и деньги. Россиянам рассказали, как избежать стресса при ремонте

В первую очередь она посоветовала четко и честно определить свой бюджет и вложить проект ремонта в его рамки.

«Большая доля сохранения нервов - это если мы привлечем какого-то профессионала, ну вот того же, например, дизайнера, который, помимо того, что он сможет сделать планировку правильную, законную, удобную конкретно для вас, под ваш запрос, он еще и будет как раз контролировать подрядчиков, решать какие-то косяки, вопросы», - отметила Забегина.

Такой специалист обойдется минимум в 40 тысяч рублей. Все зависит от профессионализма и сегмента, в котором работает эксперт.

Дизайнер также посоветовала не экономить на таких вещах, как электрика, трубы и сантехника.

«Нельзя ни в коем случае экономить на руках, на строителях, которые будут этот самый проект реализовывать. <…> Действительно думающий прораб сбережет не только время, нервы, но он сбережет фактически ваши деньги», - подчеркнула эксперт.

Ранее дизайнер интерьеров Елена Михайловская рекомендовала россиянам самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить.