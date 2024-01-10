10 января 2024, 10:21

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

РИА «Новости»
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1,1%. Таким образом, минимальная ставка теперь составляет 16,7%, следует из данных на сайте банка.

Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, а также строительство жилого дома будут составлять 16,7%, на приобретение загородной жилплощади - 17%. При покупке гаража ставка будет от 17,2%, коммерческой недвижимости - от 18,2%.

В середине декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Последний раз, когда «Сбер» менял свои ипотечные ставки, тоже было после решения ЦБ о повышении ключевой ставки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать эту кредитно-финансовую организацию. Он считает, что так можно поступить с большинством госкомпаний.

Сбербанк Ипотека
10 января 2024, 08:23
Свыше 18 домов во Владивостоке остались без отопления из-за порыва на сети
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Порыв на участке тепловой сети во Владивостоке лишил тепла свыше трех тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Авария произошла вечером 9 января, подтопленной оказалась территория в районе дома № 41 на улице Калинина. Специалисты уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Пока тепло не поступает в 18 многоквартирных домов.

«Восстановление коммунальных услуг и приведение участка в нормативное состояние поставлено в надзорном ведомстве на контроль», - передали в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации указал на чрезвычайную ситуацию в Подмосковье: в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминске. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются аварии и перебои с электричеством. Также специалисты продолжают устранять последствия прорыва в Климовске.

Тепло постепенно возвращают в дома жителей микрорайона.

Отопление Владивосток Коммунальные аварии
10 января 2024, 08:15
Увеличение спроса на товары отечественных брендов зафиксировали в России
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В России зафиксирован рост спроса на товары отечественных брендов. Речь идет о сегменте легкой промышленности. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга.

«Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», - подчеркнули в министерстве.

Также, по данным ведомства, рост спроса на отечественные товары заметили работники маркетплейсов.

Стоимость одежды, которую выпускают российские бренды , довольно высока. Как отметила стилист Ольга Агапитова в интервью «Национальной службе новостей» , отечественные дизайнеры не будут снижать цены на свои коллекции, чтобы не рисковать качеством изделий.

На фоне общего спада поставок зарубежных товаров в Россию итальянцы начали экспортировать гораздо больше товаров моды. Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо назвал ситуацию хорошим знаком. При этом он напомнил о важности соблюдения санкционных ограничений в 300 евро за одну единицу товара.

Россия Промышленность Маркетплейсы
10 января 2024, 04:05
Пять терабайт персональных данных россиян утекло в Сеть с начала 2024 года
Freepik
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С начала 2024 года в Сети утекли более 116 миллионов строк данных российских пользователей общим объемом пять терабайт. Это на 10% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщил РИА «Новости» руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

За девять дней 2024 года в Сеть попало 116,5 миллиона строк данных, отметил эксперт. Небольшое затишье специалисты наблюдали только 1 января.

«По количеству опубликованных данных в начале года первое место занял финансовый сектор (115,2 миллиона строк). Также от утечек пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT», - добавил Вураско.

В открытый доступ попали 324 тысячи e-mail-адресов и 274,9 тысячи номеров мобильных телефонов.

В 2023 году в результате слива информации в открытый доступ попало более 300 миллионов записей о россиянах. Суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.

Россия Утечки данных
10 января 2024, 03:18
Россиянам объяснили, как платить меньше при перебоях с теплом и горячей водой
Freepik
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При отключении тепла и горячей воды россияне могут потребовать перерасчет платежа за коммунальные услуги. Как это сделать, агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Перерасчет за ЖКУ может производиться автоматически в тех населенных пунктах, где из-за мороза происходили отключения тепла и горячей воды. Но можно сделать это самостоятельно. Основанием для перерасчета может стать температура в квартире ниже нормы и отключение электричества и водоснабжения свыше допустимого времени.

Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из УК, он составит акт.

«Также необходимо обратиться в УК, чтобы подтвердить отсутствие отопления дольше положенного срока - специалист составит акт, что коммунальная услуга не предоставлялась в течение определенного времени», - пояснил Гусятников.

Однако перерасчет невозможен, если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды.

ЖКХ Отопление

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