Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам

Минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, а также строительство жилого дома будут составлять 16,7%, на приобретение загородной жилплощади - 17%. При покупке гаража ставка будет от 17,2%, коммерческой недвижимости - от 18,2%.

В середине декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Последний раз, когда «Сбер» менял свои ипотечные ставки, тоже было после решения ЦБ о повышении ключевой ставки.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать эту кредитно-финансовую организацию. Он считает, что так можно поступить с большинством госкомпаний.