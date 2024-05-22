22 мая 2024, 12:15

Сбербанк потребовал взыскать с Валерии Гай Германики 25 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Сбербанка о взыскании с кинорежиссера Валерии Гай Германики-Молчановой суммы в размере чуть более 25 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась в регистре арбитражных дел.

Заявление подали в суд 20 мая. Приказное производство, которое используется в данном случае, является формой упрощенного судопроизводства, позволяющего при наличии определенных условий выносить судебный приказ, который также действует как исполнительный документ.

Валерия Гай Германика известна своей работой над такими сериалами, как «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» и «Обоюдное согласие».

Режиссер отметила, что ей комфортнее работать с непрофессиональными актерами. Она призналась, что часто зовет в проекты своих друзей и знакомых.

Суд Кино Режиссер Сбербанк
22 мая 2024, 09:46
Льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке могут отменить. Чем это грозит
РИА «Новости»
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Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщил «Коммерсант». По оценкам авиакомпаний, такая мера может привести к росту стоимости билетов и сокращению убыточных рейсов в регион.

В S7 отметили, что при отмене льготных тарифов стоимость билетов может измениться, потому что пониженный коэффициент на Дальнем Востоке уже занимает существенную часть в стоимости рейса.

Кроме того, в перспективе это грозит и сокращением полетной программы в регион, где себестоимость перевозок выше, чем в других субъектах, добавили в S7.

По оценке «Уральских авиалиний», на Дальнем Востоке большая доля субсидируемых перевозок и тарифы по ним уже несколько лет остаются убыточными. В компании так же предупредили, что отмена льгот на аэронавигацию приведет к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров и возможному сокращению объемов перевозок на фоне роста доли убыточных рейсов.

При этом в прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию подскочили на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.

В марте 2020 года регулятор установил для Дальнего Востока коэффициент в 0,01 от ставки в рамках поддержки в пандемию. В совокупности перевозчики должны были сэкономить порядка 4,7 миллиарда рублей за полгода. Источник издания в Минтрансе обратил внимание, что мера изначально вводилась именно как временная.

Авиация
22 мая 2024, 09:31
Король Бахрейна в среду приедет в Россию
Global Look Press
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В среду король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа совершит официальный визит в Россию. Он приедет в страну для переговоров об итогах прошедшего 16 мая общеарабского саммита и двусторонних отношениях.

«Король Хамад бен Иса Аль Халифа 22 мая прибудет в Москву с визитом по приглашению президента дружественной Российской Федерации Владимира Путина», - сообщило агентство BNA.

По информации источника, в повестку визита войдут переговоры по вопросам текущей международной и региональной ситуации, двустороннего сотрудничества и итогам прошедшего 16 мая 33-го арабского саммита.

По итогам саммита арабские лидеры приняли декларацию о размещении международных миротворцев на территории палестинского сектора Газа до реализации решения о создании двух независимых государств.

Ранее Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярного мирового порядка.

Международные отношения Россия Переговоры
22 мая 2024, 04:49
Православные 22 мая отметят Николин день
РИА «Новости»
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Православные сегодня отмечают Николин день. Этот праздник — день памяти святого Николая Чудотворца, прообраза Деда Мороза. Поэтому отмечать его надо по-доброму: помогать ближним и не обижать слабых.

В православном календаре два праздника, посвященных Николаю Чудотворцу: Никола Зимний (19 декабря) и Никола Вешний (22 мая). В конце весны православные отмечают день Перенесения мощей святого из Мир Ликийских в Бар.

Верующие просят Святителя Николая о здоровье, справедливости и заступничестве. Святой считается покровителем путников и детей.

В Николин день стоит посетить храм и поставить свечку в память о Чудотворце. Кроме того, в этот день надо стараться совершать добрые поступки - например, раздавать милостыню нищим. А вот обижать слабых нельзя. Запрещается кричать на детей, бить животных и убивать пауков.

В Николин день на Руси устраивали праздники для детей и гулянья для взрослых. В этот день принято было посещать баню. А если с утра умыться росой, то считалось, что весь год будет веселым.

Ранее священнослужитель Савченко рассказал, о чем молятся Николаю Чудотворцу.

Праздники Священники РПЦ Православие
22 мая 2024, 04:24
Россиянам рассказали, чем грозит отказ пустить в квартиру газовщика
Freepik
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Отказ пустить в квартиру газовщика для проверки оборудования может привести к крупному штрафу. Об этом рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга.

Она напомнила, что в апреле в России в пять раз увеличили штрафы за недопуск в квартиру специалистов газовой службы. Для физических лиц он составил от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных - от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но штраф - это не единственная возможная санкция. За отказ от проверки газоснабжения человеку могут отключить газ.

«Сотрудник газовой службы обязан предъявить служебное удостоверение и объяснить цель своего визита. В случае отказа от проверки газоснабжение может быть приостановлено, а также наложен штраф», - рассказала Нельга в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что проверка газового оборудования - важная мера безопасности, и пренебрегать ей не стоит.

Штрафы Газ Россия Квартиры

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