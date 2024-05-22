Сбербанк потребовал взыскать с Валерии Гай Германики 25 тысяч рублей

Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщил «Коммерсант». По оценкам авиакомпаний, такая мера может привести к росту стоимости билетов и сокращению убыточных рейсов в регион.

В S7 отметили, что при отмене льготных тарифов стоимость билетов может измениться, потому что пониженный коэффициент на Дальнем Востоке уже занимает существенную часть в стоимости рейса.

Кроме того, в перспективе это грозит и сокращением полетной программы в регион, где себестоимость перевозок выше, чем в других субъектах, добавили в S7.

По оценке «Уральских авиалиний», на Дальнем Востоке большая доля субсидируемых перевозок и тарифы по ним уже несколько лет остаются убыточными. В компании так же предупредили, что отмена льгот на аэронавигацию приведет к росту стоимости билетов для нельготных категорий пассажиров и возможному сокращению объемов перевозок на фоне роста доли убыточных рейсов.

При этом в прошлом году общие расходы перевозчиков на аэронавигацию подскочили на 68%, до 30,7 миллиарда рублей.

В марте 2020 года регулятор установил для Дальнего Востока коэффициент в 0,01 от ставки в рамках поддержки в пандемию. В совокупности перевозчики должны были сэкономить порядка 4,7 миллиарда рублей за полгода. Источник издания в Минтрансе обратил внимание, что мера изначально вводилась именно как временная.