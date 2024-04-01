Сбербанк обновит программу лояльности

Читайте нас в:

Обновления отменят все условия и ограничения, которые влияли на размер кешбэка. Программа станет более гибкой, простой и выгодной для клиентов. Первые участники смогут оценить новую версию уже в апреле, к лету обновления станут доступны всем.

«Больше никаких сложностей, уровней и условий. Теперь только вы решаете, что принесет вам выгоду!» - сообщили в пресс-службе.

Сбербанк также анонсировал запуск эксклюзивных услуг и акций. Они принесут дополнительную выгоду клиентам.

Ранее Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Сотрудники кредитной организации начнут выезжать к клиентам на дом для установки приложения на устройствах Apple.