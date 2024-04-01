01 апреля 2024, 18:05

Сбербанк обновит программу лояльности

РИА «Новости»
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Кардинальные изменения ожидают программу лояльности «СберсСпасибо». Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Обновления отменят все условия и ограничения, которые влияли на размер кешбэка. Программа станет более гибкой, простой и выгодной для клиентов. Первые участники смогут оценить новую версию уже в апреле, к лету обновления станут доступны всем.

«Больше никаких сложностей, уровней и условий. Теперь только вы решаете, что принесет вам выгоду!» - сообщили в пресс-службе.

Сбербанк также анонсировал запуск эксклюзивных услуг и акций. Они принесут дополнительную выгоду клиентам.

Ранее Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Сотрудники кредитной организации начнут выезжать к клиентам на дом для установки приложения на устройствах Apple.

Сбербанк Кешбэк
01 апреля 2024, 18:38
Россияне рассказали о шутках на 1 апреля и роли смеха в их жизни
Unsplash
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Абсолютное большинство россиян считает, что обладает чувством юмора. Такой ответ респонденты дал специалистам социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». Результаты исследования оказались в распоряжении «360».

День смеха отмечают 1 апреля - в эту дату во многих странах мира принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Россия не стала исключением - над близкими шутят 40% респондентов. Порядка 8% россиян признались, что их розыгрыши приводили к плохим последствиям: недопониманию, обиде, испорченному имуществу и даже травмам. На шутки обижались 57% россиян, у 36% обид никогда не было.

Всего розыгрышам подвергались 79% опрошенных. Кроме того, 98% россиян заверили, что обладают чувством юмора. Для опрошенных важно, чтобы таким качеством обладали их партнер или супруг/супруга и друзья. Чуть реже респондентам оказывалось важно, чтобы чувство юмора было у родственников, коллег и соседей.

О том, что чувство юмора способно сохранить отношения, заявили 75% россиян. Порядка 76% опрошенных согласились с тем, что юмор помогает справиться с болью. Смех продлевает жизнь, отметили 75%.

При этом опрошенные четко выделили границы допустимого в юморе. Абсолютное большинство считает, что нельзя трогать такие темы, как трагедии близких, геноцид, войны и их жертвы, эпидемии, катастрофы, теракты и особенности здоровья. Отрицательно к «черному юмору» относятся 42% россиян.

Юрист Ирина Гукова напомнила об уголовной ответственности за агрессивные пранки. Некоторые их них квалифицируют как хулиганство.

Исследования Праздники Отношения
01 апреля 2024, 17:21
Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт
РИА «Новости»
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Компания «Северсталь» остановила на капитальный ремонт крупнейшую в Россию доменную печь «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК). Об этом сообщил РБК.

Основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта. Компания разработала комплекс мер, позволяющих избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку печи, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

«Объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», - пообещал он.

В рамках капремонта специалисты заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, колошниковую защиту и верхний купол. Российские и китайские компании выступят поставщиками оборудования и материалов для ремонта.

В марте на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел технологический инцидент. Его причиной стало попадание беспилотного летательного аппарата.

Россия Заводы
01 апреля 2024, 17:14
Tele2 проведет ребрендинг в 2024 году
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Оператор мобильной связи Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Причина — истечение лицензии на использование шведского бренда.

«Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года», - привело РИА «Новости» сообщение компании.

В прошлый раз бренд обновлялся в 2017 году. Компания изменила фирменный стиль и слоган. Теперь предстоит изменить логотип и название оператора.

Шведская Tele2 AB продала ВТБ свою российскую дочернюю компанию в марте 2013 года. Право использования бренда распространялось на 10 лет.

В компании отметили, что во время разработки нового бренда стояла цель сохранить преемственность с существующим. Проект уже готов. Новое позиционирование представят до конца года.

Ранее сообщалось, что Tele2 продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры в столичном регионе. За 2023 год представители компании установили в Москве и Московской области почти 250 новых базовых станций для обеспечения абонентов качественной связью в любой точке.

Tele2
01 апреля 2024, 14:27
Фейк: дипломатические паспорта России доказали, что СССР до сих пор существует
РИА «Новости»
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В Сети распространяют снимок дипломатического паспорта, который якобы доказывает, что Советский Союз до сих пор существует. Однако эти данные являются фейком, а снимок «гуляет» в интернете не первый год.

Фейк В Сети распространяют фотографию дипломатического паспорта некой Натальи Горшковой , рожденной во Владивостоке. На снимке в графе с обозначением страны, выдавшей документ, на двух языках указан Советский Союз.

Правда На самом деле фото размещено в Сети уже давно. Его можно встретить даже в публикациях от 2019 года. При этом снимок не имеет ничего общего с настоящим дипломатическим паспортом России. А документ советского образца выглядел совсем по-другому.

Таким образом, фото дипломатического паспорта на имя Натальи Горшковой не имеет ничего общего с реальными документами. Снимки распространяют в Сети, теша амбиции людей, которые пытаются прикрываться советскими законами в современной России и отрицают сам факт распада СССР. Как раз для таких случаев юристы периодически публикуют статьи , доказывающие безальтернативность юрисдикции РФ, развенчивая тем самым мифы о том, что Советский Союз еще жив.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фото Паспорта Интернет СССР Законы Россия

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