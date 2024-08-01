01 августа 2024, 18:48

Сбербанк назначил вице-премьером итальянского архитектора

РИА «Новости»
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Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло займет должность старшего вице-президента Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Блок „Строительство“ возглавит Ланфранко Чирилло - всемирно известный архитектор», - указали в сообщении.

«Строительство» создали для консолидации управления строительными проектами Сбера. Также представители Сбера отметили, что у Ланфранко есть огромный опыт и отличное чувство стиля.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, приход Чирилло в Сбер усилит строительное направление и позволит возвести множество современных и значимых для страны объектов.

В пресс-релизе также указали, что Ланфранко Чирилло является выпускником венецианского университета Ка-Фоскари. За его плечами годы проектирования и строительства разных архитектурных объектов как в России, так и за рубежом.

В первых числах июля Сбербанк поднял ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальные составили 19,5%.

Строительство Сбербанк Россия
01 августа 2024, 18:56
Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева 10 млн рублей
РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подаст в суд на дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя* из-за вышедшего на YouTube-канале интервью. О своем решении она сообщила в своем Telegram-канале.

По мнению Мизулиной, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ.

«Наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера Артемия Лебедева, а также иностранного агента Юрия Дудя*», - написала она.

Мизулина добавила, что намерена взыскать в качестве компенсации морального вреда 10 миллионов рублей. Эти средства в будущем направят на нужды семей участников спецоперации.

Интервью Лебедева с Дудем* опубликовали на YouTube 1 августа. Видео набрало свыше двух миллионов просмотров. В разговоре блогеры поднимали тему деятельности Лиги безопасного интернета и Мизулиной в частности. Также дизайнер рассказал, что оставит в наследство своим 10 детям.

*Юрий Дудь - признан в России иностранным агентом.

Суд Блогеры Интервью Юрий Дудь Артемий Лебедев Екатерина Мизулина
01 августа 2024, 18:47
Стал известен главный курорт России для богачей
РИА «Новости»
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Сочи стал главным курортом в России для богатых жителей страны. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова.

Россияне в связи с санкционными ограничениями и ростом стоимости за рубежом стали активнее ездить в Сочи, а также чаще вкладывать средства в туристическую недвижимость.

Хасанова отметила, что Сочи в последнее время для россиян начал конкурировать с популярными зарубежными направлениями. К внешним факторам спроса она отнесла значительный приток состоятельных туристов, которые работают удаленно или проживают на курорте лишь сезонно.

«По разнообразию и уровню возможностей Сочи стал безальтернативным российским курортом, который в приоритетах обеспеченных людей сместил такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Индонезия, Турция и так далее», - сказала она.

Ранее Крым назвали лидером по росту турпотока среди регионов России.

Туризм Сочи Россия
01 августа 2024, 18:43
Житель Петербурга расстался с 23 миллионами рублей по необычной причине
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выплатил 23 миллиона рублей задолженности по алиментам, чтобы выехать за границу. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на решение Федеральной службы судебных приставов.

По информации источника, фигурант долго скрывал высокие доходы от приставов, но в итоге сдался и заплатил долг по алиментам в пользу дочери и бывшей супруги.

Причиной стала угроза для его заграничной рабочей поездки в Китай. Должник, как оказалось, занимает солидный пост в коммерческой структуре.

Когда сумма задолженности достигла 23 миллионов рублей, ФССП запретила мужчине покидать территорию страны. Поэтому должник пришел в банк и оплатил весь долг сразу.

Ранее стало известно, что приставы взыскали с жителя Московской области 920 тысяч рублей алиментов.

Штрафы Долги
01 августа 2024, 13:46
Роскачество обнаружило фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меду
РИА «Новости»
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Специалисты Роскачества провели проверку отечественных производителей меда и обнаружили признаки фальсификации. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

Внимание организации привлекли, прежде всего, производители, ранее уже попадавшие под проверки. На этот раз инспекцию прошли 16 торговых марок из Новгородской, Новосибирской, Московской и Воронежской областей.

Они выяснили, что в цветочный мед «365 дней», «О`кей Daily», «Наша Сибирь», «Медовая долина», липовый «Просто», «Медовая долина» и «Медовый край», а также гречишный мед «Каждый день» подмешаны кукурузный и пшеничный сиропы, что говорит о подделке продукта.

Кроме того, недостаток пролина нашли в меде «Полевые просторы», «Наша Сибирь», «Медовый край», «Просто», «О`кей Daily», «365 дней» и «Дедушкин улей». Это свидетельствует о перегреве, фальсификации или незрелости продукта.

Ранее россиянам назвали способы отказа от сладкого.

Еда Россия

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