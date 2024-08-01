Сбербанк назначил вице-премьером итальянского архитектора

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«Блок „Строительство“ возглавит Ланфранко Чирилло - всемирно известный архитектор», - указали в сообщении.

«Строительство» создали для консолидации управления строительными проектами Сбера. Также представители Сбера отметили, что у Ланфранко есть огромный опыт и отличное чувство стиля.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, приход Чирилло в Сбер усилит строительное направление и позволит возвести множество современных и значимых для страны объектов.

В пресс-релизе также указали, что Ланфранко Чирилло является выпускником венецианского университета Ка-Фоскари. За его плечами годы проектирования и строительства разных архитектурных объектов как в России, так и за рубежом.

В первых числах июля Сбербанк поднял ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальные составили 19,5%.