06 ноября 2024, 14:15

«Сбер» оценил долю утекших данных россиян

РИА «Новости»
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В результате крупных утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослого населения России. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его слова привел РБК.

Он уточнил, что в открытом доступе сейчас есть порядка 3,5 миллиарда строк. Главным источником утечек Кузнецов назвал медицинские учреждения и интернет-магазины, а не кредитные организации, как было принято считать.

Пик утечек зафиксировали в 2023 году, однако ситуация спустя год начала меняться. При этом мошенники все равно завладевают деньгами россиян, только в нынешнем году общая сумма ущерба составила около 250 миллиардов рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что из банка ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов кредитной организации. Однако она оказалась фейковой.

Банки Мошенничество
06 ноября 2024, 12:25
Минюст подал иск к «Международной лиге трезвости и здоровья»
РИА «Новости»
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Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Министерство юстиции обратилось с иском в Тушинский суд Москвы об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности «Союза общественных объединений „Международная лига трезвости и здоровья“». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что зарегистрировали дело об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра и прекращении деятельности.

«Административный ответчик - „Союз общественных объединений ‚Международная лига трезвости и здоровья‘“, административный истец - Министерство Юстиции Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе.

Беседу назначили на 11 ноября, затем суд определит дату рассмотрения иска по существу и вынесет решение.

Причиной для подачи иска Минюстом стала неподача «лигой» отчетности о своей деятельности на протяжении нескольких лет.

Ранее стало известно, что наказание за работу в незарегистрированных иностранных НПО в России ужесточат.

Суд Россия
06 ноября 2024, 10:35
Пассажиры на сутки застряли в Жуковском из-за задержки рейса в Тель-Авив
РИА «Новости»
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Пассажиры рейса Жуковский — Тель-Авив застряли в аэропорту вылета почти на сутки из-за неисправности самолета. Об этом один из пассажиров сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Рейс выполняет компания Red Wings. Он должен был вылететь в Израиль накануне в 18:00, однако его перенесли на среду на 06:00. На сайте аэропорта вылет назначен на 07:00, однако самолет так и не вылетел в порт назначения.

«После регистрации пассажиры узнали что самолет никуда не летит из-за неисправности. Теперь в маленьком аэропорту толкучка», - отметила собеседница канала.

В авиакомпании происходящее объяснили «производственной необходимостью» и задержками других рейсов.

Аэропорт Махачкалы утром 6 ноября временно прекратил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты из соображений безопасности.

Пассажиры рейса Жуковский - Тель-Авив застряли в аэропорту вылета почти на сутки из-за неисправности самолета. Об этом один из пассажиров сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Израиль Самолеты Жуковский Авиакомпании Москва
06 ноября 2024, 01:03
Названы льготы, на которые могут претендовать предпенсионеры
РИА «Новости»
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Россияне, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию, вправе претендовать на получение ряда льгот и гарантий в 2024 году. Подробнее об этом сообщило издание «Радио 1».

Эти люди смогут получить статус предпенсионера, подав заявку через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда, а также при личном обращении в местное отделение фонда. После этого информацию передадут в управление соцзащиты.

Предпенсионеры вправе получить освобождение от уплаты земельного и имущественного налога, обратившись с заявлением в налоговый орган - лично или через сайт ФНС.

В регионах необходимо уточнить, на какие льготы они вправе рассчитывать. В числе последних - льготный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате ЖКУ и капремонта, снижение размера курортного сбора во время отдыха.

Также предпенсионеры вправе получить два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка. Помимо этого, запрещено увольнение таких работников, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании.

Главное помнить, что для получения всех льгот необходимо официально подтвердить статус предпенсионера, получив соответствующую справку. Документ оформят бесплатно.

Ранее россиян предупредили о вступлении в силу обновленного порядка возмещения затрат на коммунальные услуги для льготников.

Пенсия Льготы Пенсионеры Налоги Россия Недвижимость
05 ноября 2024, 22:54
Оренбургские коммунальщики во время снегопада взялись поливать деревья
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В Оренбурге выпал снег и похолодало почти до нуля градусов. Несмотря на это, коммунальщики принялись поливать кустарники. О проведении работ с опозданием в несколько месяцев рассказал сайт Оrenday.

Жители заметили автоцистерну на улице Гаранькина в Ленинском районе Оренбурга. К 5 ноября землю покрыл снег толщиной несколько сантиметров, местами на дорогах образовалась гололедица, но это не остановило городские службы. Мужчина во время очередного снегопада полил из шланга саженцы кустарников и деревьев вдоль дороги.

В это же время по улицам города разъезжала снегоуборочная техника.

Пресс-служба администрации Оренбурга сообщила, что около 10 комбинированных дорожных машин и погрузчиков муниципальных предприятий «БиОз» и «Комсервис» расчистили основные магистрали, в том числе улицу Гаранькина, а рабочие провели антигололедную обработку парков и скверов.

Администрация Нижневартовска прославилась при подготовке к Новому году. Коммунальщики установили в городе ледяные скульптуры с «каменными лицами» и покрасили снеговиков белой краской.

ЖКХ Погода

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