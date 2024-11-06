«Сбер» оценил долю утекших данных россиян

Он уточнил, что в открытом доступе сейчас есть порядка 3,5 миллиарда строк. Главным источником утечек Кузнецов назвал медицинские учреждения и интернет-магазины, а не кредитные организации, как было принято считать.

Пик утечек зафиксировали в 2023 году, однако ситуация спустя год начала меняться. При этом мошенники все равно завладевают деньгами россиян, только в нынешнем году общая сумма ущерба составила около 250 миллиардов рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что из банка ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов кредитной организации. Однако она оказалась фейковой.