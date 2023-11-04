Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке с Украины и Запада

«Сайты <…> подверглись массированной хакерской атаке <…> Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», - говорится в заявлении.

По мнению дирекции выставки, атака лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, а также ее международный статус. Неуклюжая попытка помешать россиянам узнать о достижениях страны в разных областях экономики обречена на провал.

Масштабная выставка откроется на ВДНХ уже сегодня, 4 ноября, и будет работать до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.