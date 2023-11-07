Сайт президента Украины взломали

В рамках акции представители спецподразделения заменили официальную биографию Зеленского на фотографию бойца батальона с позывным «Фальцет» на фоне флага «Родни». Также переделали данные о его избрании на должность президента.

«Некоторое время назад удивили украинцев их новым президентом - контрактником спецподразделения „Родня“. Подумали, если уж взламывать сайт президента Украины, так с пользой», - отметили в публикации.

Писатель Захар Прилепин отметил, что взлом сайта президента Украины - первая демонстрация дополнительных возможностей спецподразделения.

«Благодаря работе Центра анализа военных технологий, созданного Штабом ЗП при поддержке Нижегородской области, „Родня“ еще не раз удивит», - добавил он.

Помимо применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, «Родня» ведет работу новыми и нестандартными методами, заключил Прилепин.

Недавно хакеры пытались атаковать сайт Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы «Мир». Утечки данных не произошло.