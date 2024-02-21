Сайт Московского зоопарка стал удобнее для пользователей после обновления

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Новых функции позволят посетителям легче ориентироваться на странице и планировать свой визит. На начальной странице появился перечень экскурсий и выставок, а также анонсы предстоящих мероприятий и расписание кормления животных.

«Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка еще интереснее и познавательнее», - рассказала заммэра.

Дизайн сайта также обновили, а продвинутый поиск и разбивка по категориям обеспечат посетителям легкую навигацию по сайту.

Главная страница теперь начинается с краткой информации о зоопарке, включая адрес и часы работы, а также ссылок на его филиалы - центр репродукции редких видов животных и зоопарк в Великом Устюге.

Кнопки быстрого доступа направят пользователя на страницы с информацией о природоохранной деятельности Московского зоопарка, его участии в программах по спасению исчезающих видов, таких как амурский тигр, дальневосточный леопард, зубр.

Специалистам стала доступна библиотека с профессиональной литературой о заботе за разными видами животных.

Накануне Московский зоопарк показал искусство владения палкой , которое освоила его обитательница панда Катюша.