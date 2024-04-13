13 апреля 2024, 00:01

«Сатанизм и маразм». Певица Девятова — о смене пола у детей на Западе и однополых парах

Телеканал «360»
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Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене, желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене , желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Собеседница «360» заявила, что такого нет ни в одной мировой религии - ни в христианстве, ни в буддизме, ни в исламе.

«Он (Господь Бог - прим. ред.) не придумал любви и появления детей у однополых. Все равно есть мужчина, и есть женщина. И благодаря любви появляется потомство», - подчеркнула Девятова.

Она также призналась, что читала о том, как за рубежом арестовывают родителей, сопротивляющихся смене пола у своих детей.

«Это уже, мне кажется, расстройство психики», - считает певица.

Девятова добавила, что если говорить о смене пола у маленьких детей, то это уже какой-то сатанизм.

«Это никакая не религия. Это сатанизм. Ладно, взрослый человек. Сейчас у нас много разных вариаций. Ради бога, ты взрослый человек, ты сам за себя в ответе. Хочешь бабочкой будь, хочешь мальчиком, хочешь девочкой, неважно. Но когда это делают родители…», - шокировано заявила артистка.

Он подчеркнула, что вмешательство в природу до добра не доведет, поэтому кресло психотерапевта всегда будет занято. Если говорить об отечественных знаменитостях, то если бы кто-то из них вышел с сыном, наряженным в женскую одежду, то общество бы его осудило.

«Есть общество, есть традиции. <…> Я мать сына и я хочу внуков. И мой муж хочет продолжения своего рода», - объяснила она свою позицию.

Певица считает, что гендерный беспредел на Западе можно объяснить тем, что кто-то решил ограничить рождаемость, уменьшить численность людей на планете. По-другому она не знает, как объяснить творящийся там «маразм».

«Нельзя обмануть природу. Это все-равно страдания. Главная функция и предназначение женщины - стать матерью, родить детей», - резюмировала собеседница «360» * Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Природа Дети Семья Женщины ЛГБТ Россия Мужчины Религия Запад Психология
12 апреля 2024, 23:34
Задержанный в Ростове-на-Дону блогер Портнягин добрался до Москвы
Telegram
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Ставший фигурантом уголовного дела о неуплате налогов бизнесмен и автор YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрий Портнягин принял участие в стриме канала «Министерство логики» после сообщений о задержании в Ростовской области. На момент написания материала Портнягин все еще находится в студии.

О задержании Портнягина в Ростовской области сообщил Telegram-канал Mash, заявивший, что в ближайшее время бизнесмена доставят в Москву.

По данным авторов, в минувший четверг, 11 апреля, подмосковные следователи завели уголовное дело против Портнягина и его супруги по двум статьям о неуплате налогов.

В рамках расследования криминалисты обыскали принадлежащие Портнягину банный комплекс Siberia и бизнес «Клуб 500». Супругу продержали на допросе 12 часов.

Сам предприниматель в этот момент находился в зоне проведения специальной военной операции, куда отвез гуманитарную помощь. Блогер заявил, что все недоимки по налогам погасил еще в августе 2022 года. Но через суд решил обжаловать штрафы и пени на 64 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела он решил не дожидаться суда, а оплатил весь долг. О том, что предприниматель полностью компенсировал причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Уголовное дело Налоги Блогеры Москва
12 апреля 2024, 16:32
Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедове
РИА «Новости»
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Самолет МЧС доставил в Россию эвакуированную из Газы группу из 11 человек. В нее вошли россияне и члены их семей. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Эвакуация россиян и их семей из сектора Газа началась осенью прошлого года после начала боевых действий израильской армии против палестинской территории в ответ на террористическую атаку ХАМАС.

Всех обратившихся за помощью россиян дипломаты переводили через пограничный пункт пропуска «Рафах» в Египет. После самолетами МЧС эвакуированных перевозили в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 декабря заявила, что всех просивших о помощи россиян из Газы вывезли.

При этом она подчеркнула, что палестинском секторе еще остались соотечественники, с которыми работают на индивидуальной основе

В ведомстве подчеркнули, что борт приземлился в аэропорту Домодедово в пятницу, 12 апреля.

Общее число эвакуированных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и доставленных в Россию составило 1211 человек.

МЧС РФ Россия МИД РФ Эвакуации Палестина
12 апреля 2024, 16:24
Путин и Лукашенко позвонили семье оленеводов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко связался с многодетной семьей оленеводов и поздравил ее с золотой свадьбой. Об этом сообщили в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА «Новости».

«Енкся Ильмович, нас слышно? С вами из Кремля, ваши друзья. Поздравляем вас и Зою Игрумовну с золотой свадьбой, с юбилеем! Желаем вас успехов, всего самого доброго. Надеемся, что еще увидимся, - сказал Путин в телефонном разговоре.

Глава государства рассказал семейству Пяк, что находится в Кремле на встрече с Лукашенко, а также космонавтами.

«Во всех ваших успехах главное - это семья. Это основа всего происходящего в жизни, во всем движении вперед. Желаем вам всего самого доброго», - добавил он.

Семья Пяк является потомственными оленеводами и победительницей конкурса «Семья года». В январе 2024 года глава семьи рассказал Путину, что 12 апреля они отпразднуют с женой 50-ю годовщину свадьбы.

В пятницу Путин и Лукашенко провели также переговоры в закрытом от прессы формате.

Семья Александр Лукашенко Владимир Путин
12 апреля 2024, 16:04
Уровень доверия Путину среди россиян сохранился на 82%
РИА «Новости»
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Положительная оценка и доверие россиян к президенту Владимиру Путину сохранились на уровне 82% и не изменились с 31 марта. Это следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Результаты исследования опубликовали на сайте организации.

Отвечая на вопрос о качестве работы главы государства, затруднились с ответом 10% респондентов, 8% участников опроса дали отрицательную оценку.

Схожие показатели оказались в результатах с вопросом о доверии президенту: 8% затруднились с ответом, 10% высказались отрицательно.

Положительный показатель работы правительства с 31 марта вырос на один пункт и остановился на уровне в 60%. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина россияне стали ценить больше. График положительной оценки вырос с 57 до 61%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет в 53 субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 29 марта работу Путина положительно оценивали 84% опрошенных ФОМ респондентов.

Опросы Владимир Путин Правительство РФ

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