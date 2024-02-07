07 февраля 2024, 10:44

Сапфира и Урал. Москвичам рассказали о самых необычных именах новорожденных

РИА «Новости»
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Работники ЗАГСа Москвы рассказали о самых необычных именах, которыми называли детей в 2023 году. В список вошли Фея, Зима, Златозар и Алтай, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным работников ЗАГС, жители столицы выбрали в 2023 году более семи тысяч разнообразных имен для новорожденных. Среди них были как привычные - Александр, Полина - так и необычные.

«Самыми популярными именами в 2023-м стали Михаил, так назвали 2295 мальчиков, и София, такое имя дали 1981 девочке», - уточнила Ракова.

По ее словам, за последние 40 лет имя Александр лишь во второй раз уступило лидерские позиции, так назвали 2229 малышей.

В число популярных мужских имен также вошли Максим, Лев, Артем, Марк, Матвей, Иван, Дмитрий и Даниил. Среди женских имен лидерами оказались Анна, Мария, Ева, Виктория, Варвара, Полина, Алиса, Василиса и Александра.

Москвичи стали чаще называть детей именами со славянскими корнями: Ярослава, Светозар, Любомир. Также популярность обрели имена в честь драгоценных камней: Агата, Сапфира, Алмаз. Некоторые дети получили совсем необычные имена: Феврония, Малина, Благодария, Урал, Ромео, Маркс.

Найти статистику популярных детских имен можно на портале столичного правительства.

В этом году работники ЗАГС уже провели первые свадебные церемонии на станции метро «Маяковская». Три свадьбы сыграли в ночь с 3 на 4 февраля.

Статистика Дети Анастасия Ракова Москва
07 февраля 2024, 07:23
Движение поездов по перегону Дагомыс — Лоо восстановили после схода селя
РИА «Новости»
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Движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье, задержанное из-за схода селя, восстановили. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс — Лоо, где была повреждена железнодорожная инфраструктура, в 04:56. Об этом информировала пресс-служба РЖД.

Пока не удастся восстановить движение по второму пути, поезда будут ходить через участок в реверсивном режиме.

В ликвидации последствий стихии участвуют более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД работает оперштаб под руководством главного исполнительного директора Олега Белозерова.

«Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график», - подытожили в компании.

Накануне, 6 февраля, стало известно, что в РЖД расчистили путь со стороны моря в Сочи от последствий селя.

Сход селя на жилой дом случился в ночь на 5 февраля. Потоки грязи, камни и ветки обрушились на участок железной дороги.

Шесть поездов задержались, 10 электричек вовсе отменили.

Движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье, задержанное из-за схода селя, восстановили. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс - Лоо, где была повреждена железнодорожная инфраструктура, в 04:56. Об этом информировала пресс-служба РЖД.

РЖД Поезда
06 февраля 2024, 19:03
Москвич частично выиграл суд против Apple из-за недоставленного iPhone
Freepik
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Житель Москвы подал иск в суд к компании Apple на 231 тысячу рублей из-за iPhone, который ему не доставили. Дело он выиграл, но компенсацию присудили в значительно меньшем размере, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, москвич в марте 2022 года оформил на официальном сайте покупку iPhone 13 на 512 гигабайт за 110 тысяч рублей. Однако гаджет ему не успели доставить до того, как компания Apple покинула Россию. При этом деньги вернули только через месяц.

Это стало поводом для обращения мужчины в Пресненский суд Москвы. Он оценил свой ущерб в 231 тысячу рублей, включая цену смартфона, 55 тысяч морального ущерба, примерно столько же - за убытки, 11 тысяч - неустойка пени. Еще москвич посчитал штраф за несоблюдение прав потребителя в размере 50% суммы от той, что постановит суд.

В итоге жителю столицы удалось отсудить у Apple только 35 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы вынес постановление о назначении штрафа размером 800 тысяч рублей для Apple за то, что компания не стала удалять книгу «Майн Кампф» из Apple Books. Заседание прошло в закрытом режиме.

Суд Apple Москва
06 февраля 2024, 18:13
Даванков попросил МИД и МЧС вызволить попавших в ледовый плен косаток
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти косаток, попавших в ледовый плен между Хоккайдо и Кунаширом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат отметил, что в 350 километрах к северу в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса. Они могли бы справиться с задачей по спасению млекопитающих.

«Нужно только согласовать спасательную операцию с Японией», - подчеркнул парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стаю косаток зажало льдинами в Тихом океане. Животные отчаянно борются за жизнь. Один детеныш уже на грани гибели - он совсем выбился из сил. Японские спасатели призвали Россию на помощь, так как не могут самостоятельно добраться до косаток.

Зоозащитники сообщили порталу astv.ru , что активисты «Друзья Океана» на Сахалине готовят обращение в МИД России, чтобы организовать спасательную операцию. Однако для этого также необходимо направить заявление в Росприроднадзор.

МЧС РФ Япония Депутаты Россия Косатки Животные МИД РФ
06 февраля 2024, 17:59
Сильный снег, метель и гололедица. Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Global Look Press
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В среду, 7 февраля, в Москву из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов придут сильный снег и метели с порывистым ветром. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте столичного управления МЧС.

«Днем 7 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций.

Однако, по словам синоптика Александра Шувалова, у надвигающегося на Москву циклона уже иссяк запал. Он не обрушит на столицу сильные снегопады, но небольшие осадки ожидать все-таки стоит.

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