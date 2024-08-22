22 августа 2024, 19:06

«Самый ранний полосатый флаг». Историк рассказал, как появился российский триколор

Freepik
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Российский триколор зародился еще на отечественном флоте более трех веков назад. В День государственного флага доктор исторических наук, председатель Геральдического совета при президенте России, главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал 360.ru, как и когда в стране появился нынешний госсимвол.

По его словам, впервые сочетание цветов бело-сине-красного появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове. Для изготовления флага этого судна выбрали и выписали ткани белого, синего и красного цветов.

«Самый ранний полосатый флаг, который мы реально знаем, это флаг царя Московского, который датируется 1693 годом», - уточнил историк.

Вилинбахов отметил, что изначально триколор существовал для кораблей торгового и гражданского флотов. Потом эти флаги становились национальными, государственными.

«Этому флагу насчитывается более 300 лет. <…> Когда встал вопрос в 1990 году о государственной символике, еще при РСФСР, был предложен специальной комиссией бело-сине-красный флаг, который уже де-факто появился в августе 1991 года, и 22 числа он был внесен в Конституцию России как флаг нашего государства», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил вывешивать на фасады жилых зданий государственные триколоры. По его словам, флаги должны украшать дома и в будни.

Праздники Россия
22 августа 2024, 18:07
Инновационный радиопрепарат начали применять в России для лечения рака простаты
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В России начали применять радиофармацевтический препарат для лечения особо тяжелой формы рака предстательной железы. Об этом сообщил сайт Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРИО) ФМБА.

Кастрационно-резистентный рак предстательной железы является особо тяжелой формой рака, которая не лечится традиционными методами.

Однако радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе радиоизотопа Актиния-225 показал эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

Ранее в Институте биофизики будущего МФТИ разработали препарат для лечения рака легких. Его начнут протестируют in vitro (в пробирке) до конца года.

Лекарства Врачи Рак Онкология
21 августа 2024, 19:47
Сын Рамзана Кадырова выложил фото с Путиным
РИА «Новости»
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, назначенный куратором Российского университета спецназа, опубликовал фотографию с президентом Владимиром Путиным. Снимок он разместил в Instagram*.

На фото Кадыров и глава государства стоят у трапа самолета.

Адам Кадыров в 2023 году избил поджигателя Корана из Волгограда Никиту Журавеля в СИЗО. С раннего детства Адам - хранитель Корана , он знает его наизусть, рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов, Кадыров твердо и неукоснительно следует предписаниям религии и чтит традиции чеченского народа.

Путин 20 августа посетил Чечню. Там он встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым и высоко оценил облик Грозного, сообщал RT. Президенту показали макет нового городского района в городе, названного в его честь.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Спецназ Чечня Рамзан Кадыров Депутаты Самолеты Религия Владимир Путин Instagram Коран Адам Кадыров
21 августа 2024, 15:47
Оглядываться не придется. «Домодедовского упыря» вернули в Молдавию
Unsplash
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Информация о том, что осужденный за убийства, изнасилования и грабежи Иван Продан вышел на свободу на территории России и пропал, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

В ведомстве пояснили, что, в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, в январе 2010 года осужденного Продана отправили отбывать наказание в колонию на территории Молдавии.

«По решению суда осужденный в январе 2010 года был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, - Республику Молдова», - заявили во ФСИН России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серийный убийца Иван Продан, которого прозвали «домодедовским упырем» за использование гипнопрактик в момент преступлений, вышел на свободу в апреле и пропал. По данным издания, полиция планировала объявить его в федеральный розыск.

ФСИН Молдавия
21 августа 2024, 14:27
Замминистра ЖКХ Новосибирской области умер в возрасте 48 лет
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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На протяжении более чем 20 лет Глебов трудился в администрации Ленинского района. Он занимал пост замминистра ЖКХ региона с июля 2023 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким покойного.

«Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда», - сообщили в пресс-службе.

Глебов родился 2 сентября 1975 года в селе Быструха. В 1998-м мужчина успешно окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Его не стало 20 августа 2024 года.

В июле умер бизнесмен Игорь Котельников. Она находился в СИЗО по делу о взятках чиновникам Минобороны. Причиной гибели стали проблемы с сердцем, сообщали «Известия».

Смертность ЖКХ

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