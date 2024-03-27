Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир»

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«Уважаемые пользователи, начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт „Мир“ в Samsung Pay будет недоступно», - указали в релизе.

Добавленные ранее карты «Мир» удалят из приложения. Представители компании обратили внимание, что в Samsung Pay хранится электронная копия карты, поэтому ее удаление никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

Добавить карту «Мир» в Samsung Pay напрямую из мобильного приложения банка будет нельзя.

В разделе ответов на основные вопросы в связи с нововведением также отметили, что использовать Samsung Pay для оплаты проезда в общественном транспорте будет невозможно.

«Рекомендуем использовать альтернативные методы оплаты проезда - например карту Тройка, если она работает в вашем регионе», - пояснили в компании.

При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений.