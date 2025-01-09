Самозанятым предложили самим себе предоставлять оплачиваемые больничные

Чиновники предложили установить суммы для страхования на уровне 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. Страховые взносы будут составлять 1344 рубля или 1920 рублей в месяц, а выплаты в случае болезни будут зависеть от стажа работы и размера взносов.

Глава информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа предположила, что новая схема «может стать дополнительным финансовым бременем» для самозанятых. Владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко добавил, что нововведение может не стать востребованным. По его мнению, это произойдет, если процесс присоединения к схеме окажется сложным, а условия выплат - непонятными.

Ранее в Московской области зарегистрировали почти 830 тысяч самозанятых. За декабрь 2024 года число таких предпринимателей увеличилось более чем на 20 тысяч.

Министерство труда предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных. Он продлится три года - до 31 декабря 2028 года, сообщил «Коммерсант».