09 января 2025, 09:55

Самозанятым предложили самим себе предоставлять оплачиваемые больничные

РИА «Новости»
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Министерство труда предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных. Он продлится три года — до 31 декабря 2028 года, сообщил «Коммерсант».

Чиновники предложили установить суммы для страхования на уровне 35 тысяч и 50 тысяч рублей в год. Страховые взносы будут составлять 1344 рубля или 1920 рублей в месяц, а выплаты в случае болезни будут зависеть от стажа работы и размера взносов.

Глава информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа предположила, что новая схема «может стать дополнительным финансовым бременем» для самозанятых. Владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко добавил, что нововведение может не стать востребованным. По его мнению, это произойдет, если процесс присоединения к схеме окажется сложным, а условия выплат - непонятными.

Ранее в Московской области зарегистрировали почти 830 тысяч самозанятых. За декабрь 2024 года число таких предпринимателей увеличилось более чем на 20 тысяч.

Министерство труда предложило в 2026 году начать эксперимент по добровольной оплате самозанятыми собственных больничных. Он продлится три года - до 31 декабря 2028 года, сообщил «Коммерсант».

Минтруд РФ Самозанятые Больничный
09 января 2025, 08:40
Госдума в январе может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Freepik
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Депутаты Госдумы могут принять решение о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслава Володин в Telegram-канале.

По его словам, обращения о сюжетах игр, содержащих насилие, агрессию и пропаганду чуждых ценностей, поступают от жителей страны в большом количестве.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», - написал Володин.

К посту спикер ГД прикрепил опрос, с помощью которого решил выяснить, поддерживают ли россияне эту идею. За выступили 84% опрошенных, 13% - против, еще 3% выбрали ответ «все равно».

В августе 2024 года в России вступили в силу законы о запрете распространения материалов, попадающих под определение «треш-стрим».

Меры касаются данных, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Володин заявил, что из-за деструктивного контента жестокость и издевательства становятся допустимыми явлениями среди молодежи.

Видеоигры Дети Законы Госдума РФ Депутаты
09 января 2025, 07:26
Мошенники придумали две новые схемы для обмана россиян
Unsplash
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Аферисты начали обманывать российских граждан с помощью двух новых схем. Они звонят абонентам под видом операторов связи, а затем говорят о необходимости продления договора, также они могут использовать номер изначально привязанный к аккаунту на «Госуслугах». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

По его информации, в рамках первой схемы телефонные мошенники представляются операторами связи и под предлогом продления договора на обслуживание требуют сообщить код из СМС.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала Госуслуг», - отметили в ведомстве.

Злоумышленники меняют пароль в аккаунте «Госуслуг» и пишут, что для разблокировки необходимо позвонить по определенному номеру. После этого они используют схему с переводом денежных средств на «безопасный счет».

Также участились случаи похищения денег, когда злоумышленники используют привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец.

«Далее на сайте портала Госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», - добавили в МВД.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян , действуя под видом специалистов, настраивающих телевизионные приставки. Мошенники изначально называют одну стоимость услуги, но после работы требуют гораздо больше.

МВД РФ Мошенничество
09 января 2025, 05:13
В Приморье поймали конфликтного амурского тигра, нападавшего на животных в селах
РИА «Новости»
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Охотнадзор и сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в населенные пункты и нападал на домашних животных. Краевое министерство природы сообщило, что хищника, скорее всего, перевезут в малонаселенную местность.

«В ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа специалисты <…> отловили конфликтную особь амурского тигра, которая беспокоила местных жителей, выходя в населенные пункты и нападая на домашних животных», - сообщили в министерстве.

Пойманный тигр оказался взрослым упитанным самцом. Осмотр не выявил травм или признаков заболеваний. Хищника доставили в реабилитационный центр «Тигр» в село Алексеевка. Решается вопрос о выпуске зверя в лес в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой. Тигра удалось поймать только после того, как местные жители по рекомендации охотнадзора начали закрывать на ночь собак.

Несколько дней назад в Хасанском районе Приморья обнаружили мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением. Хищник получил ранение в область правой лопатки.

Природа Приморье Животные
08 января 2025, 20:07
«Серьезно поговорили». Иноагент Земфира отказалась от политики на последнем концерте
Unsplash
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Российская артистка Земфира* выступила в Дубае без политических высказываний со сцены. Источники Telegram-канала Mash утверждали, что певица пошла на это после разговора с организаторами концерта.

Собеседники издания заявили, что перед началом концерта у певицы состоялся серьезный разговор с организаторами. Ей пригрозили проблемами со въездом в Дубай и крупным штрафом.

Российский Минюст внес Земфиру* в список иностранных агентов 10 февраля 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что певица открыто поддерживала Украину и получала поддержку из иностранных источников.

Позднее Земфира* подала к Минюсту иск, потребовав признать незаконным включение в список иностранных агентов. Суд в рассмотрении иска отказал. Уже в сентябре Министерство юстиции объяснило, что певица попала в иноагенсткий список за свою политическую деятельность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Концерты Иноагенты Дубай Певица Земфира

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