Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», - сказал Бжания.

Он не исключил, что это поможет увеличить поток туристов на 50%.

Еще осенью прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Первый пробный полет наметили на июль 2024 года.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» ранее провели исследование и выяснили, что россияне для отдыха чаще всего выбирают курорты Абхазии. При этом еще в прошлом году в лидерах находилась Турция.