Самолеты из аэропорта Сухума будут летать в семь городов России
Уже в конце года в Абхазии запустят аэропорт в Сухуме. Ожидается, что самолеты из него смогут летать в семь российских городов. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал президент Абхазии Аслан Бжания, сообщило РИА «Новости».
«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», - сказал Бжания.
Он не исключил, что это поможет увеличить поток туристов на 50%.
Еще осенью прошлого года правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме. Первый пробный полет наметили на июль 2024 года.
Аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Островок» ранее провели исследование и выяснили, что россияне для отдыха чаще всего выбирают курорты Абхазии. При этом еще в прошлом году в лидерах находилась Турция.