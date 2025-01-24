Самолет Стамбул-Москва экстренно сел в Астрахани из-за поломки
Самолет «Аэрофлота», следующий из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
«Всех пассажиров рейса эвакуировали в здание аэропорта. Предварительная причина экстренной посадки - поломка воздушного судна во время перелета», - написали авторы сообщения.
О незапланированной посадке воздушного судна пассажирам сообщили в 18:45, отметила Baza.
В пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали внеплановую посадку самолета. Там отметили, что воздушное судно посадили в Астрахани из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета.
«Посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолете. Ориентировочное время вылета в 02:00 по местному времени», - сообщили в «Аэрофлоте».
Представители авиакомпании заверили, что пассажирам на время ожидания предоставят горячее питание и напитки.