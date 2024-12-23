23 декабря 2024, 13:55

«Самое время». Депутат предложила заключать браки в роддомах

Global Look Press
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Россиянам нужно разрешить заключать браки прямо в роддомах. Таким мнением с 360.ru поделилась первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«У нас же очень много детей, к сожалению, рождаются вне брака. <…> В общем мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак», - сказала депутат.

Буцкая напомнила, что при появлении ребенка на свет вне брака мужчине необходимо дополнительно получить документ, подтверждающий отцовство.

«Он еще достаточно в таких темных красках сделан, очень удручающе на мужчин действует. Поэтому, когда рождается ребенок, мне кажется, самое время принять тот самый важный шаг, важное решение в жизни», - объяснила парламентарий.

Ранее Буцкая заявила, что все поступления на банковские карты за месяц должны учитываться как доход, с которого необходимо исчислять алименты. «Официальная зарплата», которую указывают алиментщики, зачастую служит лазейкой для ухода от выплат.

Роддома Депутаты Брак
23 декабря 2024, 13:28
Председатель «Пенсионеров России» Бураков умер в возрасте 70 лет
РИА «Новости»
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Умер председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Об этом сообщил РИА «Новости» зампред партии Владимир Ворожцов.

«Увы, да. Болезнь», - подтвердил Ворожцов.

Буракова не стало в возрасте 70 лет. У него остались две дочери.

Он родился в Харькове в 1954 году, окончил Московский авиационный технологический институт, а также Московскую высшую партийную Школу. В 2005 году занял пост заместителя председателя «Российской Партии Пенсионеров», а в 2012 году стал председателем Центрального совета партии.

Ранее появилась информация о кончине после длительной болезни балерины Ирены Баженовой , которая в течение 24 лет являлась солисткой Мариинского театра. В учреждении культуры уточнили, что артистки не стало в возрасте 88 лет.

Пенсионеры
23 декабря 2024, 12:19
«Погода мечется». Жителям Подмосковья рассказали о морозах на Новый год
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Сильных снегопадов и метелей в Подмосковье в новогоднюю ночь не ожидается, но скорее всего, будет легкий мороз. Об этом 360.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что сейчас погода постоянно меняется, а четкий прогноз можно составить лишь на ближайшие пять дней.

«Погода мечется. <…> А что касается температурного режима, то у нас сохраняется цикличность и волнообразность погоды», - отметила специалист.

Она предположила, что относительно морозная погода в регионе установится 26 декабря, после чего будет оттепель. По словам Поздняковой, новая волна мороза начнется с 31 декабря.

«Будет не ноль градусов, а слабо отрицательная температура воздуха: где-то -3 - -4 градуса минимальная. Но это сегодняшнее видение процесса», - подчеркнула она.

Метеоролог также заявила, что небольшие морозы стоит ожидать и на Рождество.

«Мы рассчитываем, и модели [это] показывают, что, во всяком случае, на рождественские морозы можно рассчитывать. <…> Сильных морозов не ожидается», - сообщила она.

Ранее специалисты выяснили, что от резких изменений погоды больше всего страдают жители мегаполисов. Метеозависимым рекомендовали чаще следить за уровнем атмосферного давления.

Прогноз погоды Погода Новый год
23 декабря 2024, 08:00
Володин запустил опрос о поддержке проекта против лжеблаготворителей
Unsplash
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Уже в начале нового года в Госдуме законопроект, главная цель которого — защита россиян от мошенников, которые действуют в Сети под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.

В этом же посте депутат поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они принятие этого законопроекта, и предложил проголосовать.

На выбор Володин предложил три варианта: да, нет и все равно.

На момент написания новости в голосовании приняли участие 4558 человек. Абсолютное большинство (96%) ответили положительно, 1% - отрицательно и 3% респондентов заявили, что им все равно.

Уже в начале нового года в Госдуме законопроект, главная цель которого - защита россиян от мошенников, которые действуют в Сети под видом благотворительных организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин.

Мошенничество Депутаты
23 декабря 2024, 05:20
Мошенники обновили схему по краже аккаунтов с «Госуслуг»
РИА «Новости»
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Мошенники начали создавать фальшивые справочные сайты с номерами служб поддержки «Госуслуг», чтобы похищать данные пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Специалисты сервиса проанализировали мошеннические схемы, с помощью которых аферисты похищали у граждан доступ к порталу.

Выяснилось, что злоумышленники задействовали социальную инженерию. Помимо известных схем получения смс-кода для смены пароля появились и другие возможности для атак на контакты службы поддержки.

«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки „Госуслуг“, а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», - рассказали в DLBI.

Кроме того, аферисты рассылают смс-сообщения с информацией якобы о неудачной попытке входа или взлома аккаунта, указывая в них поддельный номер службы поддержки.

Специалисты предупредили, что пока такие схемы массово не используются лишь из-за сложности и трудоемкости организации масштабных смс-рассылок и продвижения поддельных сайтов.

Ранее россиян предупредили о появлении нового способа мошенничества через мессенджер Viber.

Мошенничество Россия Госуслуги

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