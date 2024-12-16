Самая высокая зарплата мигранта в России достигла почти 400 тысяч рублей

Украшение подъезда в многоквартирном доме без согласия управляющей компании и всех соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей, а в некоторых случаях — даже уголовном делом. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило РИА «Новости».

Украшение подъезда в многоквартирном доме без согласия управляющей компании и всех соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей, а в некоторых случаях - даже уголовном делом. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило РИА «Новости».

«Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», - заявила адвокат Евгения Квартальнова.

Соседи, которые не дали согласия на размещение каких-либо украшений в подъезде, могут обратиться с жалобами в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор. Праздничная атрибутика может не устроить и сотрудников МЧС.

«Размещение в подъездах украшений из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрических гирлянд прямо нарушает положения законодательства и нормы пожарной безопасности», - добавил гендиректор УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин.

В таких случаях самовольно украсившим подъезд жильцам предстоит убрать все предметы декора, а также оплатить штраф за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений (от 400 до 5000 рублей для физлиц). Если будет зафиксировано нарушение требований пожарной безопасности, размер штрафа составит от пяти до 15 тысяч рублей.

Более серьезные последствия будут, если при эксплуатации гирлянд и украшений повредится имущество других жильцов или погибнут люди. Тогда нарушитель может получить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт и обвинение по статьям 109 и 219 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека).

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