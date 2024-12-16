16 декабря 2024, 10:44

Самая высокая зарплата мигранта в России достигла почти 400 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Самая высокая зарплата среди высококвалифицированных мигрантов, которых планируется привлечь по квоте, составляет 380 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Минтруда.

Всего по России квота на привлечение таких работников составляет почти 235 тысяч человек. Большинство их них - 27,1 тысячи - выделили Амурской области, где активно представлен китайский бизнес.

Самую высокую зарплату может получить председатель правления компании в Москве. За 275 тысяч предлагают работать менеджером в Удмуртии, за 250 - спортсменом-инструктором в Алтайском крае, на 230 тысяч в Москве открыты сразу три вакансии: мастера по производству брынзы, директора департамента и бланшировщика.

Ранее эксперт по строительству Евгений Шлеменков рассказал, что зарплаты в сфере строительства выросли из-за дефицита кадров.

Мигранты Минтруд РФ Россия Зарплаты
16 декабря 2024, 10:02
Россиян предупредили о штрафе и уголовке за украшение подъезда к Новому году
РИА «Новости»
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Украшение подъезда в многоквартирном доме без согласия управляющей компании и всех соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей, а в некоторых случаях — даже уголовном делом. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило РИА «Новости».

Украшение подъезда в многоквартирном доме без согласия управляющей компании и всех соседей может грозить штрафом до 15 тысяч рублей, а в некоторых случаях - даже уголовном делом. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило РИА «Новости».

«Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 36), общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», - заявила адвокат Евгения Квартальнова.

Соседи, которые не дали согласия на размещение каких-либо украшений в подъезде, могут обратиться с жалобами в управляющую компанию, государственный жилищный надзор, прокуратуру и Роспотребнадзор. Праздничная атрибутика может не устроить и сотрудников МЧС.

«Размещение в подъездах украшений из бумаги, картона, дерева или пластика, а тем более электрических гирлянд прямо нарушает положения законодательства и нормы пожарной безопасности», - добавил гендиректор УК «Эксжил» Дмитрий Чуркин.

В таких случаях самовольно украсившим подъезд жильцам предстоит убрать все предметы декора, а также оплатить штраф за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений (от 400 до 5000 рублей для физлиц). Если будет зафиксировано нарушение требований пожарной безопасности, размер штрафа составит от пяти до 15 тысяч рублей.

Более серьезные последствия будут, если при эксплуатации гирлянд и украшений повредится имущество других жильцов или погибнут люди. Тогда нарушитель может получить иск от соседа о возмещении морального вреда и затрат на ремонт и обвинение по статьям 109 и 219 УК РФ (причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека).

Ранее стало известно, что главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей за нарушение ПДД на своих иномарках.

Штрафы Новый год
15 декабря 2024, 18:02
«Место волшебства». Дед Мороз открыл резиденцию в Химках и принял первых гостей
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Дед Мороз открыл свою резиденцию в Химках. Штаб-квартира зимнего волшебника находится в выставочном комплексе «Артишок». В гости к любимому герою уже прибыли первые посетители.

В специальной комнате можно написать письмо и отправить через почту Деда Мороза. Послания доставят в Великий Устюг к празднику. Если указать обратный адрес, то ответ обязательно придет.

«Резиденция работает у нас уже третий год подряд. К нам приходят новые лица, новые детишки, всегда очень превосходная атмосфера, все уходят довольные. Это место, куда дети приходят рассказывать свои сокровенные желания и мечты. Это место волшебства, которое дарит настоящее полноценное детство», - рассказала пресс-секретарь Объединенной дирекции парков городского округа Химки Светлана Горячева.

Посетить резиденцию можно до 29 декабря. Вход свободный.

Перед новогодними праздниками в «Артишоке» пройдут мастер-классы, экскурсии, программы и ярмарки мастеров.

Накануне в Люберцах на базе местного отделения партии «Единая Россия» начала работу «Мастерская Деда Мороза». В первый же день ее посетили более 30 юных жителей округа.

Праздники Химки Новый год Дед Мороз
15 декабря 2024, 16:05
Патриарх Кирилл призвал делиться богатством
РИА «Новости»
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Богатство — это божий дар, которым нужно делиться с другими людьми. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова привело РИА «Новости».

Богатство - это божий дар, которым нужно делиться с другими людьми. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова привело РИА «Новости».

По словам главы РПЦ, Господь испытывает человека богатством. Следует замечать нуждающихся в деньгах и помогать им не по обязанности, а по совести, подчеркнул Кирилл.

«Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению», - добавил патриарх.

Он также заявил, что материальные блага не даются для того, чтобы кто-то «ездил на Ferrari» и «отдыхал на заграничных курортах». Состояние души зависит не от количества денег, а от подлинного внутреннего мира, заключил Кирилл.

Беременным в московской больнице святителя Алексия стали раздавать письма в поддержку рождения ребенка от лица патриарха Московского и всея Руси.

РПЦ Деньги Патриарх Кирилл
15 декабря 2024, 13:02
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину подключили к ИВЛ
РИА «Новости»
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина в настоящий момент находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в Telegram‑канале сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

Представитель федерации Константин Собянин ранее заявил РИА «Новости» , что прославленная спортсменка находится в реанимации после перенесенного инсульта.

«Первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, Раиса Сметанина находится в реанимации без сознания и подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Давайте помолимся за ее здоровье, выздоровление и жизнь!» - написал Семенюк.

Глава региональной федерации добавил, что для всего лыжного спорта Сметанина является легендарной фигурой.

Сметаниной 72 года, она выигрывала золото Олимпийских игр в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992). Лыжница стала первой в истории спортсменкой, выигравшей на зимних Играх 10 медалей.

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