15 января 2024, 20:54

Самая близкая к людям. На выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти

РИА «Новости»
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Форум «Малая Родина — сила России» начался на выставке «Россия» на ВДНХ. Федеральные и муниципальные чиновники оценили значение и перспективы развития местного самоуправления в России, сообщила Lenta.ru.

Муниципальный форум проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко отметил, что муниципальные чиновники - представители самого близкого к народу уровня власти.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», - сказал Сергей Кириенко.

Участниками форума стали семь с половиной тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. На встрече они смогли обсудить проблемы и перспективы развития местного самоуправления.

По мнению главы города Невинномысска, Героя России Михаила Миненкова, такое общение поможет наладить правильную вертикаль власти.

«И сегодня на форуме мы друг с другом познакомились, знаем, кто чем живет, помогаем, поддерживаем нашего президента. В Ставропольском крае сегодня главам городов можно заходить спокойно без секретаря и решать проблемы оперативно. Главное - быть готовым к изменениям, концентрироваться на развитии, слышать людей», - заявил он.

В рамках форума на ВДНХ одновременно прошли три панельные дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. Организаторы встречи представили портал для муниципального сообщества и подвели итоги марафона «Муниципальный диалог - 2023».

В новогодние праздники выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили около миллиона человек.

Форум «Малая Родина - сила России» начался на выставке «Россия» на ВДНХ. Федеральные и муниципальные чиновники оценили значение и перспективы развития местного самоуправления в России, сообщила Lenta.ru.

Выставки Россия Чиновники Владимир Путин ВДНХ
15 января 2024, 20:51
Wildberries нашла всех работников сгоревшего в Шушарах склада
РИА «Новости»
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Компания Wildberries установила местонахождение всех людей, которые находились на складе во время пожара 13 января. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Никто из занятых на складе пропавшим не числится», - уточнили в сообщении.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в минувшую субботу. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий.

Компания Wildberries ранее сообщала о поиске 16 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Многие работники оставили там свои вещи, чтобы успеть выйти из горящего здания, писала «Газета.ru».

Все рабочие успели покинуть помещения, никто не пострадал. Ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. В ближайшее время Wildberries планирует открыть новый сортировочный центр в городе.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары Маркетплейсы
15 января 2024, 20:15
Рысь пробралась на территорию детского сада в Череповце
РИА «Новости»
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Рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Сотрудники дошкольного учреждения вовремя заметили животное и вызвали охотоведов, сообщил в Telegram-канале мэр города Вадим Германов.

Он отметил, что периметр сада сразу же оцепили, все воспитанники находились в здании за закрытыми дверями.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после этого ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», - отметил градоначальник.

Накануне раненого детеныша рыси нашли на дереве в Петропавловске-Камчатском, писал RT. Животному оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

Жителей Москвы ранее напугал другой хищный зверь.

Лису обнаружили под одним из автомобилей в Южном Тушине. Позже выяснилось, что ее искала жительница района.

Животные Детские сады
15 января 2024, 20:03
Дом с подземной парковкой построят по программе реновации на юго-западе Москвы
Freepik
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В столичном районе Коньково построят дом по программе реновации на более чем 500 квартир, в нем также оборудуют подземный паркинг. Москомэкспертиза согласовала проект строительства четырех жилых корпусов в 6-м микрорайоне на улице Введенского. Об этом рассказал председатель ведомства Иван Щербаков.

На первом этаже внутри каждого корпуса организуют помещения для публичного пользования. На их территории предприниматели смогут обустроить для удобства жильцов общественные заведения: магазины, кофейни, аптеки и другие.

На подземном этаже предусмотрен паркинг, а придомовое пространство благоустроят - создадут удобную и комфортную зону для жителей района.

«Для комфортного проживания и организации разнопланового досуга жителей запланировано устройство проездов, тротуаров, наружного освещения, оборудование многофункциональной площадки для детских игр и отдыха», - добавил Щербаков.

В районе Коньково по программе реновации предстоит расселить жильцов 41 старого здания - приблизительно 12,5 тысячи человек.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что к переселению за это время программы приступили москвичи 18 старых домов, а в начале 2024-го ключи от нового жилья выдали свыше 2,8 тысячи жителям района.

Свыше 300 новостроек возвели с начала программы реновации в Москве.

Строительство Реновация в Москве Москва
15 января 2024, 19:34
Угольников поддержал решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы
РИА «Новости»
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Кинорежиссер, актер и сценарист Игорь Угольников поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на выборы в марте 2024 года. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

«Мы с вами видим, как изменилась наша страна за последние 25 лет, за прошедшую четверть века. Я был студентом в 1980-е годы, потом работал в театрах, на ТВ и видел, как меняются люди моей страны», - подчеркнул Угольников.

Он также добавил, что Владимир Путин помнит и чтит наследие России. Для него сокровенна Великая Отечественная война. По словам режиссера, сейчас важно направить усилия на борьбу против уничтожения памятников защитникам Отечества и осквернения могил предков, а президент России делает для этого все возможное.

Актер уточнил, что Россия крепко держит свои позиции и постоянно развивается. Кроме того, страну уважают на политической арене и чувствуют в ней сильного соперника. Учитывая исторический опыт, отметил Угольников, так и должно быть.

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин также поддержал решение Путина о выдвижении для участия в выборах.

Владимир Путин Актеры Выборы президента РФ Выборы президента — 2024 Москва

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