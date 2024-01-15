Самая близкая к людям. На выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти

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Муниципальный форум проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко отметил, что муниципальные чиновники - представители самого близкого к народу уровня власти.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», - сказал Сергей Кириенко.

Участниками форума стали семь с половиной тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. На встрече они смогли обсудить проблемы и перспективы развития местного самоуправления.

По мнению главы города Невинномысска, Героя России Михаила Миненкова, такое общение поможет наладить правильную вертикаль власти.

«И сегодня на форуме мы друг с другом познакомились, знаем, кто чем живет, помогаем, поддерживаем нашего президента. В Ставропольском крае сегодня главам городов можно заходить спокойно без секретаря и решать проблемы оперативно. Главное - быть готовым к изменениям, концентрироваться на развитии, слышать людей», - заявил он.

В рамках форума на ВДНХ одновременно прошли три панельные дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. Организаторы встречи представили портал для муниципального сообщества и подвели итоги марафона «Муниципальный диалог - 2023».

В новогодние праздники выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили около миллиона человек.

Форум «Малая Родина - сила России» начался на выставке «Россия» на ВДНХ. Федеральные и муниципальные чиновники оценили значение и перспективы развития местного самоуправления в России, сообщила Lenta.ru.