Салют ко Дню города в Курске отменили в последний момент
В Курске в этом году не будет праздничного салюта ко Дню города. Такое решение принял мэр Игорь Куцак. Мера направлена на обеспечение безопасности жителей, пояснил он в своем Telegram-канале.
«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», - написал Куцак.
Мэр Курска также попросил горожан немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.
День города отмечается в Курске сегодня. Праздник с самого утра омрачила атака украинского беспилотника на административное здание в Центральном округе. К счастью, никто не пострадал, крыша получила незначительные повреждения. Днем в Курской области вновь сработала система противовоздушной обороны.
Вчера, 23 сентября, средства ПВО также сработали в Глушковском районе Курской области. Обломки снаряда упали в деревне Шагарово, оказались повреждены частный дом и автомобиль. Власти региона помогут собственнику в восстановлении жилья и имущества.