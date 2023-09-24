Салют ко Дню города в Курске отменили в последний момент

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«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей», - написал Куцак.

Мэр Курска также попросил горожан немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

День города отмечается в Курске сегодня. Праздник с самого утра омрачила атака украинского беспилотника на административное здание в Центральном округе. К счастью, никто не пострадал, крыша получила незначительные повреждения. Днем в Курской области вновь сработала система противовоздушной обороны.

Вчера, 23 сентября, средства ПВО также сработали в Глушковском районе Курской области. Обломки снаряда упали в деревне Шагарово, оказались повреждены частный дом и автомобиль. Власти региона помогут собственнику в восстановлении жилья и имущества.