Салют и парад к 9 Мая отменят в Саратовской области

Предложение поступило на заседании организационного комитета «Победа» 19 апреля.

«Представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», - сообщил глава региона.

Он добавил, что акцент сделают на патриотических мероприятиях для детей и молодежи. Бусаргин уточнил, что ветеранов все равно будут поздравлять, и к мероприятиям, скорее всего, по традиции подключатся волонтеры и общественники.

Крупных массовых мероприятий в День Победы не будет и в Крыму.

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» отменят. Глава республики Сергей Аксенов также объяснил это соображениями безопасности.

В Москве парад Победы состоится, генеральную репетицию наметили на 5 мая.