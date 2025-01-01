Сахалинец выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русское лото»

По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража в России появился четвертый лотерейный миллиардер.

«Билет был приобретен пользователем, зарегистрированным в Сахалинской области», - объявили ведущие игры.

В прошлом году заветный миллиард достался жителю Тюмени. Мужчину искали две недели - именно столько он не являлся за деньгами. Однако на 14-й день везунчик появился в столичном лотерейном офисе для оформления выигрыша.

Счастливый билет тюменец приобрел в одном из местных торговых центров.

В октябре 2024 года житель Свердловской области выиграл пять миллионов рублей , но за выигрышем так и не пришел. У него еще есть возможность получить средства в течение двух с половиной лет.