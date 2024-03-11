11 марта 2024, 14:09

Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами

РИА «Новости»
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Актер Станислав Садальский высказался в защиту певицы Аллы Пугачевой после предложения некоторых депутатов объявить ее иностранным агентом. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях.

Комментарий Садальского, в частности, касался депутата Госдумы Алексея Журавлева. Именно он выступил с предложением присвоить Пугачевой статус иноагента, чтобы ограничить ей возможность получать доход от авторских прав в России. Актер отметил, что депутат слишком уж часто появляется на телеэкранах.

«Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» - предложил Садальский.

Однако предложение Журавлева поддержали активисты ФПБК. Некоторые российские звезды объявили Пугачевой бойкот. На днях певица оскорбила Стаса Михайлова , который заявил, что сбежавшие из России звезды приползут на коленях обратно и будут целовать ноги.

Депутаты Россия Алла Пугачева Актеры Телевидение
11 марта 2024, 09:04
Синоптик назвал дату наступления метеорологической весны в Москве
РИА «Новости»
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В Москве к середине марта вслед за календарной начнется метеорологическая весна. Однако снегопады и морозы вернутся, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, все-таки условно, но будет положено уже 15 марта - за пять-шесть суток до астрономической и климатической весны. Снежный покров в столице полностью сойдет лишь к середине апреля», - сказал он.

С 12 по 15 марта, по словам специалиста, в столицу придет антициклон, прекратятся осадки и выйдет солнце. Евгений Тишковец предупредил, что холода и снежные заряды еще вернутся в столичный регион в этом сезоне.

Магнитные бури пройдут в середине марта, объявил сервис «Яндекс Погода».

Геомагнитную активность в пределах трех-четырех баллов спрогнозировали 15 и 16 марта. Незначительные возмущения произойдут 21 и 22 марта, пик бурь придется на 31 марта.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
11 марта 2024, 08:06
Россиянам напомнили, когда начнутся длинные выходные
РИА «Новости»
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Длинные выходные ждут граждан России более чем через месяц. Они смогут отдохнуть в течение четырех дней с 28 апреля по 1 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Праздничные и выходные дни на 2024 год были утверждены членами кабмина летом прошлого года. Субботний выходной перенесли с 27 апреля на 29 апреля, а со 2 ноября - на 30 апреля.

1 мая в России посвящен празднику Труда и весны. Во всех городах страны пройдут концерты, праздничные демонстрации, автопробеги.

С понедельника, 11 марта, в России начинается масленичная неделя. Перед Великим Постом на столах православных христиан становится больше молочных продуктов, традиционно они пекут блины.

Отдых Праздники Россия
11 марта 2024, 07:29
Россиян предупредили о новом способе мошенников по краже денег через экран смартфона
РИА «Новости»
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Мошенники придумали новый способ кражи денег через экран смартфона. Об этом  агентству «Прайм»  сообщил специалиста в сфере цифровых технологий и кибербезопасности Шамиль Магомедов.

По его словам, злоумышленники действуют в паре и запугивают жертву за несколько звонков.

«Они убеждают ее включить функцию демонстрации экрана при запуске банковского приложения, после чего получают доступ к чужому личному кабинету. Дополнительных технических решений тут не нужно, так как режим демонстрации есть почти в каждом смартфоне», - сказал эксперт.

Магомедов добавил, что мошенники манипулируют страхом жертвы потерять свои сбережения.

«От этого не поможет защититься ни специальное программное обеспечение, ни антивирусные программы. Просто помните, что сотрудники банков не просят включить демонстрацию экрана и не требуют никакие коды», - заключил он.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с «платным лечением».

Мошенники придумали новый способ кражи денег через экран смартфона. Об этом агентству «Прайм» сообщил специалиста в сфере цифровых технологий и кибербезопасности Шамиль Магомедов.

Банки Мошенничество Смартфоны Кражи Деньги
11 марта 2024, 05:56
Россия опустилась на третью строчку по экспорту вооружений
РИА «Новости»
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Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал доклад о ситуации на мировом рынке оружия за 2019–2023 годы. Данные опубликовали на сайте института.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал доклад о ситуации на мировом рынке оружия за 2019–2023 годы. Данные опубликовали на сайте института.

В документе сказано, что закупки вооружений европейскими государствами увеличились почти в два раза. Американская сторона повысила количество военных продаж на 17%, а экспорт оружия России уменьшился наполовину.

«Впервые в списке SIPRI РФ заняла третье место среди крупнейших экспортеров мира, уступив второе место Франции» - сказано в докладе.

Военный экспорт России, по информации института, снизился на 53%. Теперь его доля составляет 11% от глобального объема. Еще в 2019 году страна поставляла военную технику в 31 государство, а в 2022 году количество стран уменьшилось до 14, в 2023 - до 12.

Ранее в правительстве России заявили о продлении запрета на вывоз из страны патронов и гильз до конца следующего года. Ограничение касается боеприпасов для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров.

Экспорт Военные Россия Оружие

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