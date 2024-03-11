Садальский заступился за Пугачеву перед депутатами

Комментарий Садальского, в частности, касался депутата Госдумы Алексея Журавлева. Именно он выступил с предложением присвоить Пугачевой статус иноагента, чтобы ограничить ей возможность получать доход от авторских прав в России. Актер отметил, что депутат слишком уж часто появляется на телеэкранах.

«Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» - предложил Садальский.

Однако предложение Журавлева поддержали активисты ФПБК. Некоторые российские звезды объявили Пугачевой бойкот. На днях певица оскорбила Стаса Михайлова , который заявил, что сбежавшие из России звезды приползут на коленях обратно и будут целовать ноги.