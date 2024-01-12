Саботаж и госизмена. Полицию призвали разобраться с рекламой отсрочки от армии

Депутат отметил, что в интернете стала чаще встречаться реклама о «смене гражданства», «эмиграции», «получении вида на жительство» или об «отсрочке от службы в армии».

«Граждане сообщают, что подобные рекламные объявления являются, фактически, скрытой формой государственной измены», - заявил Милонов.

Например, предлагающие убежище в Европе организации обещают создать для клиентов «правильную биографию». Появляются также предложения с репатриацией в третьи страны или получением другого гражданства, можно найти «услугу» для уклонения от службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Такая «коммерческая» деятельность вызывает беспокойство.

«Складывается устойчивое впечатление, что путем рекламы подобных консультационных услуг на территории нашей страны осуществляется саботаж, распространение вражеской пропаганды и целенаправленный подрыв национального единства», - заключил парламентарий.

Ранее сотрудники московской полиции отобрали российское гражданство у двух мужчин за нарушение законов России. Один из молодых людей хотел избежать службы в армии. Еще двоих уклонистов задержали в Челябинской области. Бывшие мигранты при получении гражданства РФ предоставили ложные сведения, за это суд лишил их паспортов. Известен также случай, когда трое россиян, пытаясь сбежать от мобилизации, более года прожили в аэропорту Южной Кореи. Местное правительство не дало им разрешение на убежище. Мужчины подавали иск, но им отказали.