12 января 2024, 08:32

Саботаж и госизмена. Полицию призвали разобраться с рекламой отсрочки от армии

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить компании, рекламирующие услуги по отсрочке от армии. Запрос оказался в распоряжении РИА «Новости».

Депутат отметил, что в интернете стала чаще встречаться реклама о «смене гражданства», «эмиграции», «получении вида на жительство» или об «отсрочке от службы в армии».

«Граждане сообщают, что подобные рекламные объявления являются, фактически, скрытой формой государственной измены», - заявил Милонов.

Например, предлагающие убежище в Европе организации обещают создать для клиентов «правильную биографию». Появляются также предложения с репатриацией в третьи страны или получением другого гражданства, можно найти «услугу» для уклонения от службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Такая «коммерческая» деятельность вызывает беспокойство.

«Складывается устойчивое впечатление, что путем рекламы подобных консультационных услуг на территории нашей страны осуществляется саботаж, распространение вражеской пропаганды и целенаправленный подрыв национального единства», - заключил парламентарий.

Ранее сотрудники московской полиции отобрали российское гражданство у двух мужчин за нарушение законов России. Один из молодых людей хотел избежать службы в армии. Еще двоих уклонистов задержали в Челябинской области. Бывшие мигранты при получении гражданства РФ предоставили ложные сведения, за это суд лишил их паспортов. Известен также случай, когда трое россиян, пытаясь сбежать от мобилизации, более года прожили в аэропорту Южной Кореи. Местное правительство не дало им разрешение на убежище. Мужчины подавали иск, но им отказали.

Реклама Депутаты Россия Армия Полиция
12 января 2024, 08:52
Недовольную бабушку на Сахалине вытолкали ногой из машины скорой помощи
РИА «Новости»
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Конфликт между бабушкой с двумя внуками и бригадой скорой помощи произошел в поселке Санаторное Сахалинской области. Женщине не понравилось то, как фельдшер осмотрел годовалого внука, а доктор пинками выгнал ее из машины во время госпитализации, сообщила блогер Светлана Негматулина в своем Telegram-канале «Ворона Карловна».

Мать годовалого ребенка и 12-летнего подростка уехала в областной центр и оставила детей у бабушки. Когда младший почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Конфликт, по информации блогера, начался практически с порога - пенсионерка сделала замечание фельдшеру за то, что она не обработала и не согрела руки перед осмотром.

Собрав анамнез, доктор объявила о госпитализации. Бабушка одела обоих детей и сообщила обо всем матери - та решила приехать сразу в больницу. Пожилую женщину в машину скорой помощи не пустили.

«[Она] столкнулась с агрессией фельдшера, которая не пускала сопровождать ребенка. Забрала малыша и грубо (ногой), что отчетливо видно на видео, вытолкнула из машины. Угрожала вызвать полицию и сказала, что бабушка ведет себя агрессивно и неадекватно», - рассказала блогер.

В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужу пациентки. Мужчина вместе с другом пришли в больницу, чтобы выяснить, почему его супругу долго не выписывали.

Дети Здравоохранение Скорая помощь
12 января 2024, 04:14
Россиянам рассказали, из-за чего можно потерять льготы
Pixabay
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Лишиться льгот и субсидий россияне могут из-за невнимательности, сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев. Он напомнил, что некоторые преференции необходимо регулярно подтверждать, а другие можно потерять из-за неуплаты.

Соловьев отметил, что субсидии на оплату жилищно-коммуннальных услуг могут потерять неплательщики: чтобы ее сохранить, необходимо своевременно погашать долги и сообщать об изменении места жительства, если оно происходит.

Другим примером юрист назвал льготу на парковку, которую предоставляются многодетным семьям в Москве. Соловьев напомнил, что для ее сохранения нужно раз в три года подтверждать свой статус.

Через похожую процедуру приходится проходить и некоторым категориям инвалидов, чтобы иметь преференции.

«Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат», - отметил он.

Рискуют потерять льготы малоимущие и безработные, если они перестанут соответствовать строгим критериям.

Ранее президент Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке.

Льготы
11 января 2024, 21:32
Банки проверят из-за жалоб застройщиков на ограничение выдачи ипотеки
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В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости», что проверят эти обращения.

В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости» , что проверят эти обращения.

Со вступления в силу нового закона об ипотечном кредитовании банки начали ограничивать выдачу льготных кредитов на покупку жилья. Жилищные ссуды в рамках госпрограмм стали выдавать только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, либо повысили процентные ставки.

«В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке», - ответили агентству на вопрос о поступивших жалобах.

Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке - по новому закону он составит 30%. Изменения вступили в силу 11 января 2024 года.

Банки Льготы Законы Россия Ипотека Льготная ипотека
11 января 2024, 21:15
Участок трассы «Каспий» в Астраханской области закрыли из-за непогоды
РИА «Новости»
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Участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Астраханской области закрыли для движения автомобилей из-за снега с дождем. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работают шесть единиц спецтехники. Четыре пункта обогрева и одну точку временного размещения привели в готовность, уточнили в ведомстве. Ограничение на движение транспорта действует до 00:30 минут 12 января (11 января, 23:30 по московскому времени).

Водители не могут передвигаться на территории Черноярского и Енотаевского районов на участке 1100-1220 километр. Автомобилистов также предупредили о возможном обледенении трассы из-за непогоды.

Жителям Москвы также сообщили о неблагоприятных погодных условиях. Утром в четверг столица оказалась в теплом секторе, на город обрушились снег и метели, а дороги покрыл гололед. К концу недели в регион вернутся аномальные морозы.

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