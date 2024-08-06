С начала лета 1750 школьников из новых регионов посетили Москву

Для школьников организовали экскурсии по историческим местам города, а также прогулки по Москве-реке и ВДНХ.

В министерстве рассказали, что с 5 августа в «Культурную карту» проекта добавили новый город - Ростов-на-Дону. Для участников запланировали обзорные экскурсии, визит в зоопарк, прогулки на речном кораблике и экскурсии по Ростовскому областному музею краеведения.

Одна из групп посетит ландшафтно-тематический парк «Лога», где около 50 ребят смогут погрузиться в атмосферу русских сказок и былин, а также познакомиться с национальным фольклором и посетить различные мастер-классы. Вторая группа детей отправится в Археологический музей-заповедник «Танаис».

Всего с 4 по 18 августа в столице побывают еще 14 групп школьников. Проект создали по инициативе Минкультуры России, реализовал его Росконцерт, а оператором выступил «Мосгортур».