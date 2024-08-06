06 августа 2024, 15:23

С начала лета 1750 школьников из новых регионов посетили Москву

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В рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» с начала лета Москву посетили 1750 школьников из новых российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Для школьников организовали экскурсии по историческим местам города, а также прогулки по Москве-реке и ВДНХ.

В министерстве рассказали, что с 5 августа в «Культурную карту» проекта добавили новый город - Ростов-на-Дону. Для участников запланировали обзорные экскурсии, визит в зоопарк, прогулки на речном кораблике и экскурсии по Ростовскому областному музею краеведения.

Одна из групп посетит ландшафтно-тематический парк «Лога», где около 50 ребят смогут погрузиться в атмосферу русских сказок и былин, а также познакомиться с национальным фольклором и посетить различные мастер-классы. Вторая группа детей отправится в Археологический музей-заповедник «Танаис».

Всего с 4 по 18 августа в столице побывают еще 14 групп школьников. Проект создали по инициативе Минкультуры России, реализовал его Росконцерт, а оператором выступил «Мосгортур».

Школьники Москва
06 августа 2024, 10:42
Россияне увидят на «Госуслугах» все оформленные на них SIM-карты
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Госдума приняла законопроект, по которому россияне на сайте «Госуслуги» увидят все оформленные на них договоры с операторами мобильной связи. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах с возможностью в любой момент приостановить их обслуживание», - пояснил Хинштейн.

Документ также ужесточил правила покупки SIM-карт иностранцами.

Подобные меры станут огромным шагом в борьбе с рынком «серых» номеров, которыми пользуются не только мошенники, но и террористы.

Российский рынок серых SIM-карт, по разным оценкам, составляет до десятков миллионов штук, сообщали «Известия». Они не требуют оформления, а потому привлекают людей, которые надеются таким образом обеспечить свою анонимность.

Но мошенники могут получить доступ к данным , используя оформленную на третье лицо SIM-карту. Им не составит труда снять деньги с мобильного счета или получить доступ к приложениям на телефоне.

Ранее Госдума проголосовала за поправку о введении лимита в 20 сим-карт на одно лицо, отмечал RT. Изменениями предложили дополнить закон «О связи».

Правила Депутаты Деньги Госуслуги Покупки
06 августа 2024, 05:30
Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении
РИА «Новости»
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Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем - Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.

Разведка Шпионаж Семья
06 августа 2024, 01:42
Разведчица Дульцева объяснила, почему расплакалась, вернувшись в Россию
РИА «Новости»
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Разведчица-нелегал из РФ Анна Дульцева не сдержала слез, когда прилетела на родину вместе с мужем и детьми. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Россия 1».

Когда женщина вышла из самолета и увидела российского лидера Владимира Путина и почетный караул, то на нее нахлынули эмоции. Она испытала большую благодарность родной стране и ее президенту.

«Эти почти два года были очень тяжелыми», - сказала он, отвечая на вопрос, почему заплакала.

Дочь Анны призналась, что впервые увидела свою мать в слезах.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, где получили паспорта и родили двоих детей. Потом по документам латиноамериканской страны они переехали в Словению. В 2022 году семья попала под подозрение словенской разведки , пару приговорили к тюремному сроку, а детей отправили в приемную семью. Благодаря обмену семья воссоединилась и вернулась на Родину.

Разведка Дети Россия Владимир Путин
06 августа 2024, 01:02
Дульцева рассказала, как ее дети отреагировали на новость, что они русские
РИА «Новости»
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Разведчики-нелегалы из России Анна и Артем Дульцевы рассказали, как их дети отреагировали на то, что они русские. Пара дала интервью телеканалу «Россия 1».

«Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», - объяснила Дульцева.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. В этой стране они родили двоих детей и получили паспорта латиноамериканского государства. С этими документами в 2017 году семья переехала в Словению.

В конце 2022 года Дульцевы попали под подозрение словенской разведки и их задержали. Суд приговорил пару к семи месяцам тюрьмы, детей на этот период передали приемным родителям. Благодаря процедуре обмена семья воссоединилась и вернулась на родину.

Разведка Суд Дети Семья Тюрьмы Россия

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