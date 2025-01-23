23 января 2025, 09:20

С марта в России упростят схему изъятия участков. Что это значит и как не лишиться земли

Читайте нас в: Google Новости

С марта в России значительно упростят процесс изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков. Юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.ru», кто может лишиться территорий.

«Очень многие граждане понабрали землю в аренду или купили по дешевке, а содержать не в состоянии», - отметила собеседница издания.

Такие участки раньше тоже изымали и передавали в муниципальную собственность, однако этот процесс был сложным и иногда затягивался на годы. С марта схему упростят.

Органы местного самоуправления городов и поселков получат право забирать у россиян земельные участки , которые признают неосвоенными. Администрация сможет сразу обращаться в суд с иском, после чего землю изымут и передадут нуждающимся гражданам, участникам спецоперации или многодетным семьям.

Необихоженным будет считаться участок, который на половине территории зарос сорняками высотой более одного метра. Лишиться можно и территории, на которой много мусора. Это касается и земель, где через три года после покупки не появились грядки, теплицы и другие строения, или они разрушены.

Под пристальное внимание властей попадут и те земли, которые брали в аренду у муниципалитетов. Их смогут забрать, если их не использовали или использовали не по назначению в течение последних трех лет.

Собственника перед изъятием обязаны предупредить об этом, однако если он умер, его наследников не будут искать. Через год территорию признают бесхозной и заберут.

С марта в России значительно упростят процесс изъятия у собственников неиспользуемых земельных участков. Юрист Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.ru» , кто может лишиться территорий.

Россия Недвижимость
23 января 2025, 10:00
В Челябинске предложили поменять анализ погоды для отмены занятий в школах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
К анализу погоды для отмены занятий в Челябинске необходимо подходить более тщательно. С таким предложением выступил бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, сообщил портал 74.ru.

Ранее с жалобами на этот счет выступили родители, дети которых мерзли в среду на занятиях.

«Во многих школах Челябинска столбик термометра опускался до -23 градусов, а порывы ветра были на столько сильны, что по ощущениям было -32. Естественно, у родителей возник вопрос, учится ребенок или нет», - отметил Безруков.

Он уточнил, что в семи районах города температура воздуха в одно время может отличаться на несколько градусов, также может быть разная сила ветра.

«Может стоит прекратить играть в ромашку? Такой подход в современных условиях, просто устарел», - подчеркнул эколог.

Специалист призвал пользоваться круглосуточной системой онлайн мониторинга для принятия решений об отмене уроков.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что москвичей в феврале ждут морозы и снегопады.

Челябинская область Школы Погода Челябинск
23 января 2025, 09:27
Отрасль на паузе. Что будет с детским отдыхом в Анапе после разлива мазута
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Анапа — один из главных курортов для детского отдыха. После разлива мазута отрасль находится на паузе. Чего ждать в новом сезоне, в беседе с РБК рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

Решение по летнему отдыху детей в Анапе будет зависеть от новостей по состоянию моря и пляжа, рассказала специалист.

«Мы находимся в ситуации, когда любой негативный комментарий в СМИ увеличивает количество отмен бронирования. Конечно, это бьет и эмоционально, и финансово по людям, которые работают над уборкой пляжей», - отметил он.

После разлива нефтепродуктов крупные госкомпании начали отменять бронирования. Оплаты тоже пока на паузе, и отрасль не получает деньги на подготовку к летнему сезону. Если ситуация не изменится, лагеря недополучат минимум 50% загрузки, отметил глава АДЛИЗК.

По его словам, пляжи к началу нового сезона очистят от мазута, если из моря не будет новых выбросов. Однако учреждения должны быть готовы к любому раскладу. Если дети не приедут, без помощи государства лагеря разорятся, предупредил Гаврилов.

«Сейчас мы делаем все для того, чтобы сезон состоялся. Для нас самое главное - не потерять отрасль», - заключил он.

Ученые продолжают искать эффективные методы очистки пляжей от мазута. Один из способов заключается в использовании минерала глауконита для растворения мелких фракций мазута.

Анапа - один из главных курортов для детского отдыха. После разлива мазута отрасль находится на паузе. Чего ждать в новом сезоне, в беседе с РБК рассказал председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

Отдых Дети Детские лагеря Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
22 января 2025, 17:59
В России ввели льготы после рекордного подорожания картошки
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Беспошлинную льготу на импорт картофеля ввели в России после рекордного подорожания овоща. Об этом Ura.ru сообщили в Минсельхозе.

Мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.

«Принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», - сказали в министерстве.

По его данным, это позволит полностью закрыть потребности населения в доступных для покупки товарах. В 2025 году власти расширят площади под картофель на семь тысяч гектаров. Таким образом общие площади, занятые овощем, увеличатся на 2,3%.

Ввод беспошлинного импорта связан со снижением урожайности картофеля в 2024 году. При этом прошлогодний урожай составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует уровню среднемноголетних показателей. Стоимость картофеля в 2024 году увеличилась на 92%.

Льготы Россия Продукты
22 января 2025, 15:29
«Победа» прокомментировала сообщения об отмене онлайн-регистрации для пассажиров с детьми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Авиакомпания «Победа» предоставляет скидку 50% на билеты по России для детей с 2 до 12 лет. Также пассажиры с детьми могут бесплатно выбирать места посадки, сообщила 360.ru пресс-служба авиаперевозчика.

В авиакомпании ответили на появившиеся в Сети сообщения о том, что с сайта убрали возможность онлайн-регистрации для родителей с детьми до 12 лет. Согласно публикациям в интернете, семьи смогут зарегистрироваться на рейс «Победы», только если отстоят очередь в самом аэропорту.

«Для родителей с детьми в возрасте с двух до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф „Максимум“», - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

В «Победе» уточнили, что агенты при регистрации помогают родителям с детьми выбрать наиболее подходящие места для совместного комфортного полета.

«Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», - добавили в пресс-службе.

Авиакомпании обязали с 1 января предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Министр транспорта Роман Старовойт подтвердил, что дети до двух лет также имеют право на бесплатные перелеты внутри страны.

Дети Самолеты Авиакомпании

Новости по теме