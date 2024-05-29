РЖД запретит высаживать животных без хозяев из электричек

Сейчас идет разработка внутренних документов с учетом порядка действий работников РЖД и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах питомцев без владельцев.

Запрет введут в 2024 году. Пока необходимо уточнить сроки, но много времени это не займет, подчеркнул Колесников.

Вопрос о правилах перевозки животных стал широко обсуждаться после высадки из поезда кота Твикса. РЖД запретила проводникам выгонять животных из поездов дальнего следования на улицу.

При этом история с Твиксом, которого проводница выбросила на мороз из вагона, оказалась не единственной. Примерно в то же время из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Собаку искали более шести дней.