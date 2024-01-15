Рысь пробралась на территорию детского сада в Череповце

Он отметил, что периметр сада сразу же оцепили, все воспитанники находились в здании за закрытыми дверями.

«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после этого ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», - отметил градоначальник.

Накануне раненого детеныша рыси нашли на дереве в Петропавловске-Камчатском, писал RT. Животному оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

Жителей Москвы ранее напугал другой хищный зверь.

Лису обнаружили под одним из автомобилей в Южном Тушине. Позже выяснилось, что ее искала жительница района.