Рынок новых авто в России ждет падение продаж до конца года

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Согласно информации «Автостата», в третьем квартале в России продали 315,7 тысячи легковых машин. Таким образом, согласно прогнозу РОАД, в четвертом квартале российский рынок легковых авто может составить 284-300 тысяч транспортных средств.

«В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку», - подчеркнули в РОАД.

Эксперты пояснили, что на это есть три основные причины. Первая - увеличение утилизационного сбора. Вторая - повышение ключевой ставки ЦБ РФ , вследствие чего дорожают кредиты и лизинговые программы. И, наконец, третья причина - само ослабление рубля.

В ассоциации добавили, что оптимистичный прогноз предполагает, что авторынок останется на уровне третьего квартала, но реальный предполагает падение на 5-6 или даже на 10%.

Вместе с тем, как подчеркнули в РОАД, в годовом выражении в четвертом квартале можно будет наблюдать рост авторынка примерно в два раза.

«Конечно, на основе 2022 года мы бьем рекорды, потому что это была критически низкая база за последние 10 лет», - заключили специалисты.