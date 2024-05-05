Рынок электромобилей в России будет расти в среднем на 38% в год

Технологии позволяют делать электромобили все более экономичными и удобными для использования практически в любом климате, поэтому они постепенно приобретают популярность. Пока на них приходится только 0,08% от всего российского автопарка, однако на рынок выходят новые производители, линейка моделей расширяется, инвестиции растут.

Распространение электромобилей во многом зависит от развития сети электрозаправочных станций (ЭЗС). Станции медленной зарядки восполняют батарею за шесть-семь часов. Быстрые станции заряжают электромобиль всего за полчаса-час, но быстрее изнашивают батарею. Такая технология дороже и пока не так распространена. При этом в России станции быстрой зарядки развиваются интенсивнее, в частности за счет субсидий от государства.

В 2022 году количество быстрых ЭЗС в стране увеличилось на 203%, медленных - на 12%. Предполагается, что только с помощью инструментов господдержки к 2030 году в России создадут около 15 тысяч станций ЭЗС.

Ранее на видео попал электромобиль Tesla Cybertruck на дороге в Москве.