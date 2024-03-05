05 марта 2024, 16:06

Рыбопромышленники призвали обнулить пошлины на экспорт трески и краба

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре одобрила инициативу по снятию экспортных пошлин с некоторых видов продукции. Об этом РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Он отметил, что комиссия подготовит обращение к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой обнулить пошлину для продукции из минтая, трески, иваси и других видов рыб. По словам Зверева, добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».

«Речь о треске - филе, мороженой рыбе, клипфиксе, минтае - мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также мороженой иваси и глубоководном крабе», - подчеркнул он.

Ранее МИД Бразилии расширил номенклатуру рыбы , которую разрешили поставлять в Россию. На прилавках отечественных магазинов также увеличится ассортимент бразильских зерновых и мяса.

Экспорт Россия Пошлины Экономика Продукты
05 марта 2024, 16:08
Российского дирижера наградили орденом Британской империи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российского дирижера Владимира Юровского наградили Превосходнейшим орденом Британской империи и удостоили звания почетного рыцаря-командора. Регалии музыканту присвоили за заслуги в сфере искусства, сообщило InterMedia.

По данным агентства, речь идет о самом младшем ордене в британской наградной системе, он включает наибольшее число членов.

Львиную долю кавалеров ордена составляют подданные Великобритании или других стран Содружества. Представителей иных государств принимают в орден в статусе «почетных членов», они смогут стать полноправными членами после принятия британского подданства.

В 2001–2013 годах Юровский руководил оперным фестивалем в Глайндборне, а с 2007 по 2021 - стал главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.

Юровский входит в тройку постоянных дирижеров Оркестра Эпохи Просвещения наряду с сэром Саймоном Рэттлом и Иваном Фишером.

Великобритания Награды Музыка
05 марта 2024, 15:54
Россиянам рассказали, что можно сделать при нехватке стажа до пенсии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы», - сообщила депутат.

Бессараб пояснила, что докупить можно только до половины лет стажа. Подобный способ актуален для тех россиян, кто не успел сформировать свой трудовой стаж или пенсионный баланс в полном объеме.

В 2023 году можно было купить 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей. Сумма внушительная, особенно если нужно внести ее единоразово. Но докупить баллы могут, например, родственники.

«Для этого достаточно просто подать такую заявку», - добавила Бессараб.

Ранее в России предложили ввести доплату к пенсии до двух прожиточных минимумов за стаж от 30 лет. Но как отметил депутат ГД Ярослав Нилов в интервью «360», этого будет недостаточно - ведь цены даже на продукты первой необходимости растут на глазах. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и вовсе назвал идею бесперспективной. По его словам, Соцфонд не располагает средствами для реализации подобной инициативы, которую предложили.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия Интервью
05 марта 2024, 15:39
Путин прилетел в Ставропольский край
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставрополь. Глава государства планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер осмотрит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и проведет встречу с его работниками.

Путин также с помощью видеосвязи поучаствует в запуске новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. В ближайшее время президент проведет переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и представителями агропромышленного холдинга.

Ранее Глава государства посетил Чувашию. В рамках поездки Путин осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в одном из сел. Ему показали, как врач из районной больницы может выйти на связь с фельдшером из удаленного населенного пункта.

Сельское хозяйство Россия Переговоры Владимир Путин
05 марта 2024, 14:56
Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут» Хуан Вердуско
Читайте нас в: Google Новости
На 81-м году жизни скончался мексиканский актер Хуан Вердуско, известный по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Он умер 4 марта, сообщило агентство «Интермедиа» со ссылкой на официальный некролог национального профессионального союза актеров ANDA.

Родившийся 28 января 1944 года, Хуан Вердуско начал свою карьеру на телевидении в 1974 году, дебютировав в сериале «Мир игрушки». За свою долгую карьеру он принял участие в более чем 40 телепроектах.

Среди его работ есть сериалы, заслужившие особую любовь и популярность у российских зрителей, такие как «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Моя вторая мама», а также разнообразные теленовеллы вроде «Гадкий утенок», «Непокорное сердце» и «Отель секретов».

Сериалы Актеры Телевидение

Новости по теме