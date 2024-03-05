Рыбопромышленники призвали обнулить пошлины на экспорт трески и краба

Он отметил, что комиссия подготовит обращение к президенту РСПП Александру Шохину с просьбой обнулить пошлину для продукции из минтая, трески, иваси и других видов рыб. По словам Зверева, добытчики терпят убытки из-за огромного количества некоторых видов биоресурсов, из-за чего рентабельность начала «трещать по швам».

«Речь о треске - филе, мороженой рыбе, клипфиксе, минтае - мороженой рыбе, филе, фарше, сурими, а также мороженой иваси и глубоководном крабе», - подчеркнул он.

Ранее МИД Бразилии расширил номенклатуру рыбы , которую разрешили поставлять в Россию. На прилавках отечественных магазинов также увеличится ассортимент бразильских зерновых и мяса.