Рыбные консервы с личинками червей обнаружили в сетевых магазинах

На этикетках всех банок были указаны три производителя: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также два завода - «Прибой» и «Мурман - рыба» из Владимирской области.

Однако, как сообщили «Известиям» в компании «Дефриз», с 2023 года они не производят консервы. В «Прибое» сказали, что по результатам лабораторных исследований невозможно определить, о продукции какого изготовителя идет речь, но заверили, что товары компании соответствуют всем требованиям технического регламента.

На заводе «Мурман - рыба» ответили, что указанные банки - не их продукция, поскольку маркировка не совпадает.

Павлов обратил внимание на то, что в последнее время в России участились случаи выявления личинок паразитов не только в печени минтая, но и в других видах рыбных консервов, продающихся в магазинах популярных сетей. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных нарушениях в области пищевой безопасности.

Глава организации обратился в Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием изъять из оборота рыбные консервы, в которых есть паразиты.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Дарья Пронина предупредила, что сырое мясо может быть источником опасных бактерий : сальмонеллы, клостридии и кишечной палочки. Кроме того, такие продукты могут стать причиной развития такого опасного заболевания, как описторхоз. Личинки паразитического червя часто присутствуют в рыбе семейства карповых, включая плотву, сазана, жереха и красноперку.