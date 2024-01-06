Рыбаков Магадана предупредили об опасности выхода на лед в бухте Гертнера

Жители села Куплиям городского округа Егорьевск Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего. Об этом стало известно «360».

На опубликованных кадрах видно, как изголодавшееся животное сидит в автомобиле и жадно уплетает корм. Его спустил на землю один мужчина, который приехал из Коломны.

О застрявшем на колокольне коте стало известно в пятницу, 5 января. Животное забралось на высоту и не смогло спуститься обратно. Кот провел на морозе более 12 часов.

Жители рассказывали, что обращались в местное отделение МЧС, но спасатели ответили, что альпинистов и автовышки у них нет. В чате, где обсуждали судьбу кота, многие женщины вызывались залезть на колокольню самостоятельно.

Ранее в Красноярске спасли кота, который месяц провел в запертой квартире без воды и еды.