Рыбак-пенсионер на Чукотке провел пять месяцев в тундре

С заявлением в полицию пришла супруга пропавшего. Она сообщила, что пенсионер является заядлым рыбаком и любителем природы Севера.

«Много лет подряд он в одиночку уходит в домик на берегу реки на дальний промысел, проводя без связи с родственниками от трех до шести месяцев», - рассказала женщина.

Пенсионер ушел в тундру осенью 2023 года, но не вернулся к Новому году, как изначально планировал. Правоохранители нашли его примерно в 150 километров от села Усть-Белая в сильно истощенном состоянии. Последнее время он питался только рыбой и корой деревьев.

Семья мужчины выразила полицейским благодарность за помощь в безвыходной ситуации и неравнодушие.

В мае 2023 года спасатели вывезли из тундры на Ямале пропавших троих взрослых и подростка.