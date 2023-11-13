Рыба подорожает в России на четверть

Повышение экспортных пошлин на топливо больно ударит по рыболовной отрасли России, а в конечном итоге - и по потребителям. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины. Как связано рыболовство и вывоз топлива, объяснило РИА «Новости».

В октябре правительство увеличило налог на вывоз топлива из России с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Сделано это было для борьбы со спекулянтами. Но среди пострадавших оказался и рыболовный промысел.

В ВАРПЭ пояснили, что рыболовецкие суда промышляют в водах, которые не относятся к таможенной территории России. Во время этих рейдов им нужно заправляться. И, если раньше цена топлива у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, то, после повышения пошлин, стала дороже на 65%. В результате российские рыбаки вынуждены закупать дорогое топливо и бункеровщиков из «недружественных стран»: Южной Кореи, Японии и Норвегии.

По оценкам ВАРПЭ, общие расходы рыболовецких судов повысятся на 26%. Это неизбежно скажется на цене рыбы. Причем заметно подорожают даже такие традиционно дешевые виды как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Ранее стало известно, что оптовые цены на красную икру упали на 20% из-за рекордного улова лососевых рыб на Дальнем Востоке. Правда, до конечного потребителя падение цен не дошло. В розничных сетях отметили подорожание икры жестяных банках. Причем к Новому году ожидается новый виток повышения цен.