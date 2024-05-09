«Русские витязи» и «Стрижи» поднялись в воздух для парада Победы

Несмотря на непогоду, воздушную часть парада решили не отменять. Над Красной площадью пролетели штурмовики Су-25БМ, истребители Су-30СМ и МиГ-29.

Парад на Красной площади в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00. В нем приняли участие девять тысяч человек и 75 единиц техники.

Президент России Владимир Путин выступил с речью, поздравив страну с главным и священным для жителей праздником. Отдельно он обратился к бойцам СВО , подчеркнув, что ими гордятся ветераны.

«С вами вся Россия», - указал глава государства.