«Русские сплотились». Вице-спикер парламента Словакии записал видео на фоне Кремля
Антироссийские санкции западных стран сильнее сплотили русский народ. Об этом в видеообращении на фоне московского Кремля заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.
Политик обратил внимание, что в России очень много китайских автомобилей. Он выразил уверенность, что немецкие автопроизводители еще пожалеют о решении покинуть российский рынок.
«Слышу много рассуждений о том, что все плохо, но Европа не может функционировать без российского газа», - отметил Данко.
Вице-спикер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается лишь использовать конфликт с Россией для обогащения большого количества людей, живущих не в его стране, а в «больших виллах в Монако».
«Правда со временем откроется. Эксплуатирующие украинские проблемы закроют свои институты влияния», - заключил он.
Накануне Данко прогулялся по московским магазинам и признался, что ассортимент товаров на полках его шокировал.