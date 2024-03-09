Руспродсоюз подсчитал стоимость блинов к Масленице

По информации Руспродсоюза, порция блинов на семью из четырех человек обойдется россиянам в 106 рублей. По сравнению с прошлым годом цена на приготовление главного блюда на Масленицу выросла на 19,7%.

Для подсчета стоимости специалисты Руспродсоюза взяли за основу классический рецепт. Для выпекания блинов по нему повару потребуются 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, а также 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.

Ранее в Сети появился рецепт блинов из кулинарной книги «Кухмейстера Андрея Христиана Криспа» , который пользовался популярностью среди знатных особ в XIII веке. Для приготовления этого изысканного блюда потребуются сливки, топленое масло, мука, яйца и желтки.