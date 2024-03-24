Руководство ВДНХ пообещало помочь семьям погибших в теракте

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В пресс-службе ВДНХ рассказали, что 24 марта для посетителей будут доступны ряд музеев и выставочных залов. Ограничения, введенные из-за общероссийского дня траура, коснулись только развлекательных павильонов, а также спортивных мероприятий. На территории ВДНХ работает бесплатный транспорт.

Трагедия произошла 22 марта в Красногорске. Второй день подряд здесь работают волонтеры. Они раздают чай и печенье москвичам, пришедшим почтить память погибших.

По данным Минздрава региона, число пострадавших увеличилось до 154 человек. Жертвами стали 133 человека.