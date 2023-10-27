Руководство школы в Приморье без ведома родителей поставило в туалетах камеры

Идея принадлежала учителям, решение приняли на педсовете. Родители узнали об этом, когда камеры уже работали, и пожаловались. В школу приходила прокуратура. Видеонаблюдение отключили и назначили дату собрания, на котором обсудят инициативу.

В Новосибирске учитель биологии устроила в мужском туалете обыски. Директор школы рассказала «360», что мальчиков застали за курением вейпов.

Камеры установили под потолком над входной дверью так, чтобы видеть проход перед кабинками. В школе заявили, что унитазы - в слепой зоне, видно только головы детей. Директор заявила журналистам, что видеонаблюдение организовали ради безопасности: были случаи вандализма, ребята курили вейпы и обижали одноклассников.