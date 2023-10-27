Руководство школы в Приморье без ведома родителей поставило в туалетах камеры
В Приморье администрация школы решила расставить в ученических туалетах камеры, чтобы отслеживать случаи вандализма, буллинга и курения. Родителям не понравилось, что слежку за детьми устроили без их ведома. Прокуратура провела проверку, сообщил RT.
Идея принадлежала учителям, решение приняли на педсовете. Родители узнали об этом, когда камеры уже работали, и пожаловались. В школу приходила прокуратура. Видеонаблюдение отключили и назначили дату собрания, на котором обсудят инициативу.
В Новосибирске учитель биологии устроила в мужском туалете обыски. Директор школы рассказала «360», что мальчиков застали за курением вейпов.
Камеры установили под потолком над входной дверью так, чтобы видеть проход перед кабинками. В школе заявили, что унитазы - в слепой зоне, видно только головы детей. Директор заявила журналистам, что видеонаблюдение организовали ради безопасности: были случаи вандализма, ребята курили вейпы и обижали одноклассников.